Weder ganz zufrieden noch komplett unzufrieden waren die Trainer des VfB Wissen und des SV Laubach nach dem 3:3 im direkten Aufeinandertreffen. Beide waren jedenfalls der Ansicht, dass mehr drin gewesen wäre für ihr Team.

Der VfB Wissen hat in der Fußball-Rheinlandliga zwar die ersten Saisontore erzielt, zum ersten Saisonsieg reichte es jedoch nicht. Im Heimspiel gegen den SV Laubach sahen die rund 170 Zuschauer vor allem in der zweiten Halbzeit ein wildes Spiel mit vielen Torchancen und ein am Ende nicht ungerechtes 3:3 (0:0)-Unentschieden.

Bereits im ersten Abschnitt hatten beide Mannschaften gute Offensivaktionen und tauchten gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf, konnten ihre Chancen aber nicht ausnutzen. Dies änderte sich mit Anpfiff von Hälfte zwei aber grundlegend: Noch keine 60 Sekunden waren gespielt, da lag der Ball das erste Mal im Netz der Gäste. Nach einem zu kurzen Rückpass auf den Torwart sprintete Wissens Felix Arndt dazwischen, umkurvte noch SV-Keeper Jonas Landen und schob aus 15 Metern ins leere Tor zum 1:0 ein.

Wissens Trainer Dirk Spornhauer

Wer nun dachte, das erste Ligator in der noch frühen Saison würde den Wissenern Sicherheit geben, sah sich jedoch getäuscht. Direkt nach Wiederanpfiff konnte Lukas Litschel im VfB-Tor einen Abschluss von Lukas Mey, der nach Verletzungspause zum ersten Mal wieder von Beginn an für seinen SV aufgelaufen war, noch zur Ecke klären. Diese konnten die Hausherren allerdings nicht entscheidend klären, Jan Fritz brachte einen Querpass von der Grundlinie zurück in die Mitte, wo Ole Conrad komplett freistehend aus kurzer Distanz problemlos zum Ausgleich einschieben konnte.

Nur zwei Minuten später konnten die Laubacher die Partie komplett drehen: Mey setzte sich erneut auf links durch und flankte in den Strafraum, wo Lars Oster am zweiten Pfosten frei zum Abschluss kam und volley einschoss. Die Wissener mussten sich kurz schütteln, fanden dann aber zurück ins Spiel und erzielten in der 62. Minute den Ausgleich, als sich eine verunglückte Flanke von Lukas Becher vom rechten Strafraumeck über Landen hinweg in den linken Torwinkel senkte.

Beide Mannschaften profitieren von berechtigten Elfmetern

Beide Teams suchten anschließend weiter ihr Heil in der Offensive und in der 70. Minute gingen die Gäste erneut in Führung: Nach einem Eckball ging Tim Leidig im Strafraum in Torwartmanier mit der Hand an den Ball und faustete diesen weg, Schiedsrichter Manuel Mück zeigte sofort auf den Punkt. Conrad trat an und verlud Litschel, der in die andere Ecke abgetaucht war. Die Gastgeber zeigten aber erneut Nehmerqualitäten, hätten vier Minuten später schon durch Arndt ausgleichen können und bekamen in der 76. Minute auch einen Elfmeter zugesprochen, als Jakov Jancek von Paul-Jordan Michels gefoult wurde. Jancek trat selbst an und scheiterte zunächst an Landen, doch der Abpraller landete wieder vor seinen Füßen und aus kurzer Distanz schob er zum Ausgleich ein.

Laubachs Coach Tobias Jakobs

Ob sie sich nach dem Spiel über einen gewonnenen Punkt freuen oder über zwei verlorene Punkte ärgern sollten, wussten nach der Partie beide Trainer nicht so ganz genau, sahen jedoch jeweils Vorteile für ihr Team: „Ausschlaggebend war, dass sich kein Team entscheidend absetzen konnte. Die Moral stand bei beiden im Vordergrund, und bis zum Schluss konnte jede Mannschaft gewinnen oder verlieren. Wir haben unsere Chancen zum 4:2 nicht genutzt und für die Gastgeber drei Geschenke verteilt“, so Gästetrainer Tobias Jakobs.

VfB-Trainer Dirk Spornhauer trauerte dem verpassten Heimsieg und damit auch den verpassten ersten drei Punkten etwas hinterher: „Die waren durchaus möglich und daher sind es eher zwei verlorene Punkte. Wir hatten in einem wilden Spiel, das in beide Richtungen hätte kippen können, die klareren Torchancen. Knackpunkt der Partie war der schnelle Ausgleich, das darf nicht passieren. Aber ein Kompliment an die Mannschaft, wie sie nach den Rückständen immer wieder zurückgekommen ist.“

VfB Wissen - SV Laubach 3:3 (0:0)

Wissen: Litschel - Weber (55. Tuysuz), Fuhrmann, Pirsljin, Krauß - Arndt (90.+2 Grau), Winzenburg, Leidig (71. Gorohov), Cordes - Becher (90. Reichert), Jancek (80. Fuchs).

Laubach: Landen - Jordan, Windheuser, Schuwerack, Fritz - Michels - Oster (82. Gorges), Freiwald (82. Loch), Christof, Mey - Conrad.

Schiedsrichter: Manuel Mück (Arzheim).

Zuschauer: 170.

Tore: 1:0 Felix Arndt (46.), 1:1 Ole Conrad (47.), 1:2 Lars Oster (49.), 2:2 Lukas Becher (60.), 2:3 Conrad (70.,Handelfmeter), 3:3 Jakov Jancek (76.).