Linz siegt mit 3:0 in Laubach Wielpütz hält Dreier fest, Siljkovic bereitet ihn vor Mirko Bernd 04.12.2025, 00:18 Uhr

i Der Linzer Torwart Tyron Wielpütz (in Gelb) war nicht zu bewzwingen, Lars Oster (rechts) versuchte es viermal, viermal hieß der Sieger Wielpütz. Alfons Benz

Rückschlag im Rheinlandliga-Abstiegskampf für den SV Laubach, der nach dem 4:2 gegen Hochwald gegen den VfB Linz zu Hause mit 0:3 verlor. Die Gäste dagegen sind nach dem zweiten Sieg in Serie im Mittelfeld angekommen.

Jedes Fußballspiel schreibt bekanntlich seine eigene Geschichte. Die des Rheinlandliga-Nachholspiels zwischen dem SV Laubach und dem VfB Linz ist im Prinzip schnell erzählt. In einer torlosen ersten Hälfte hatten die Gastgeber die besseren Chancen und hätten die Partie auf ihre Seite ziehen können, mit dem 1:0 für die Linzer knickten die Laubacher weg und verloren am Ende 3:0.







