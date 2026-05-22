Für Meister Ahrweiler BC geht es bald in die Oberliga. Aber einmal steht noch Rheinlandliga an für den Aufsteiger, es geht zur Reserve von Eintracht Trier, die als Neuling ebenfalls auf eine starke Saison zurückblicken kann.
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Die Meistersause beim Ahrweiler BC ist vorbei, für den scheidenden Spielertrainer Markus Pazurek endete sie so gegen 1.30 Uhr. „Ich war durch“, lacht Pazurek, der mit seiner Elf aber noch durch eine Partie muss – und zwar die am Sonntag (15 Uhr) beim Vierten Eintracht Trier II, der mit etwas Glück sogar noch auf dem dritten Rang landen könnte.