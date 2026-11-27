Wichtiges Kellerduell in Kobern-Gondorf: Der SV Untermosel hat zum Start der Rheinlandliga-Rückrunde die SG Malberg zu Gast. Beide stehen auf Abstiegsplätzen, beide wollen noch vor der Winterpause runter von ihnen.
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Viel drumherumreden wollen sie weder hier noch da. Sowohl Tobias Wirtz, der den Fußball-Rheinlandligisten SV Untermosel Kobern-Gondorf zusammen mit Stefan Ostkamp trainiert, als auch Florian Hammel von der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen bezeichnen ihr Kellerduell am Sonntag um 15 Uhr in Kobern-Gondorf als sehr wichtig.