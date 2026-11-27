SV Untermosel gegen SG Malberg Wichtiges Kellerduell, Trainer-Gespräche stehen bald an Mirko Bernd 27.11.2026, 10:24 Uhr

i Das Hinspiel zum Saisonstart ging an Untermosel und Thierry Jülich (rechts), die Kobern-Gondorfer gewannen das Duell der Aufsteiger durch zwei späte Tore von Jonas Kastor mit 2:1 gegen Malberg um Burim Blakaj. Am Sonntag um 15 Uhr steht das Rückspiel in Kobern an. Jürgen Augst/byJogi

Wichtiges Kellerduell in Kobern-Gondorf: Der SV Untermosel hat zum Start der Rheinlandliga-Rückrunde die SG Malberg zu Gast. Beide stehen auf Abstiegsplätzen, beide wollen noch vor der Winterpause runter von ihnen.

Viel drumherumreden wollen sie weder hier noch da. Sowohl Tobias Wirtz, der den Fußball-Rheinlandligisten SV Untermosel Kobern-Gondorf zusammen mit Stefan Ostkamp trainiert, als auch Florian Hammel von der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen bezeichnen ihr Kellerduell am Sonntag um 15 Uhr in Kobern-Gondorf als sehr wichtig.







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