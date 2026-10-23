Malberg bei Eintracht-Reserve Wichtiges Familientreffen der Hammel-Brüder in Trier Mirko Bernd 23.10.2026, 13:37 Uhr

i Auf den jüngsten der drei Hammel-Brüder könnte am Sonntag viel Arbeit zukommen, denn für Keeper Nick Hammel geht es mit der SG Malberg zu Eintracht Trier II. Es wird ein Familientreffen, denn sein ältester Bruder Florian ist bekanntlich Trainer bei der SG und der mittlere Hammel-Bruder Daniel ist Sportlicher Leiter bei Eintracht Trier. Jürgen Augst/byJogi

Für Florian, Daniel und Nick Hammel ist es ein besonderes Rheinlandliga-Spiel, wenn Florian und Nick mit der SG Malberg zu Eintracht Trier II kommen. Denn an der Mosel ist ihr Bruder Daniel Sportlicher Leiter. Und natürlich am Sonntag vor Ort.

Zweimal Hammel da, einmal Hammel hier – und das in ganz verschiedenen Positionen. Wenn die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen am Sonntag um 15.30 Uhr bei Eintracht Trier II antritt, ist es auch immer ein Familientreffen dreier Brüder. Florian Hammel, der älteste mit 36 Jahren, ist der Trainer der Malberger, sein „kleiner“ Bruder Nick (20) steht bei der SG zwischen den Pfosten als Nachfolger seines Bruders und der 33-jährige Daniel Hammel ist ...







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