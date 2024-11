Rheinlandliga: 2:1-Sieg gegen Mülheim-Kärlich Wichtiger 2:1-Sieg gegen Mülheim-Kärlich: Linz kann sich auf Heimstärke verlassen Tom Hardt 20.10.2024, 19:45 Uhr

i Nach dem Unentschieden gegen Wittlich vor zwei Wochen punktete der VfB Linz (weiße Trikots) nun zu Hause gegen ein Spitzenteam sogar dreifach, besiegte den Tabellenzweiten Mülheim-Kärlich dank eines leidenschaftlichen Auftritts mit 2:1. Foto: Heinz-Werner Lamberz Heinz-Werner Lamberz

Der VfB Linz weiß, wie man sich gegen Top-Teams behauptet, zumindest am heimischen Kaiserberg. Nach dem verdienten Punktgewinn vor zwei Wochen gegen Spitzenreiter SV Rot-Weiß Wittlich musste nun auch der Tabellenzweite aus Mülheim-Kärlich erkennen, dass der Aufsteiger mehr und mehr in der Rheinlandliga ankommt. 2:1 (1:0) siegten die Schützlinge von VfB-Coach Thomas Schuster gegen den Titelkandidaten, kletterten dadurch in der Tabelle auf Platz elf und verschafften sich somit wieder etwas Luft im Tabellenkeller.

Auf der anderen Seite standen enttäuschte Mülheimer, die sich nach der Niederlage des Spitzenreiters Wittlich Hoffnungen gemacht hatten, an die Tabellenspitze klettern zu können. „Wenn man da oben hin will, muss man gerade in solchen Situationen liefern“, sagte ein verärgerter SG-Coach Nenad Lazarevic.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen