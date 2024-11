Rheinlandliga: Aufsteiger gastiert nach Hochwald-Klatsche in Immendorf Westerburgs Trainer Meuer fordert anderes Gesicht seiner Spieler: Nach Hochwald-Klatsche geht's nach Immendorf 25.10.2024, 11:25 Uhr

i Wieder die Grundtugenden zeigen: Im Heimspiel gegen die SG Hochwald (grätschend Maximilian Hoffmann, rechts Torhüter Jan Niklas Koltes) war die SG Westerburg (blaues Trikot Albert Kudrenko) in allen Belangen unterlegen. Den Einsatz, den Hochwalds Hoffmann in dieser Szene zeigt, wünscht sich SG-Trainer Oliver Meuer von seinen Spielern in Immendorf. Foto: Horst Wengenroth Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2024

Am vergangenen Wochenende sind die Aufsteiger der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod das erste Mal in der Rheinlandliga so richtig unter die Räder gekommen. Ein Weckruf zur rechten Zeit? Zumindest wird die 1:5-Abfuhr alle Sinne geschärft haben, bevor „in den nächsten fünf Spielen die Weichen für den restlichen Verlauf der Vorrunde gestellt werden“, wie es Oliver Meuer, der Aufstiegstrainer, vor dem Auswärtsspiel am Sonntag, 15 Uhr, beim TuS Immendorf formuliert.

Warum der ehemalige Rheinlandliga-Stürmer die kommenden Wochen für so wichtig einschätzt beschreibt er wie folgt: „Wir treffen jeweils auf Gegner in unserem Tabellenbereich.“ Als Rangzwölfter spielt die „SG WGW“ nacheinander gegen den unteren Tabellennachbarn Immendorf, die mittlerweile auf Platz neun gekletterten FV Hunsrückhohe, bevor es zum Derby zum Schlusslicht SG Malberg geht und der derzeitige Vorletzte FSV Trier-Tarforst in der ...

