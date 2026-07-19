13. EnWaTec-Cup ab Donnerstag Wer stellt Topfavorit Malberg in Hattert ein Bein? Marco Rosbach 19.07.2026, 11:44 Uhr

i Vor einem Jahr jubelte die SG Malberg. Aber gelingt dem Bezirksliga-Ost-Meister und Rheinlandliga-Aufsteiger abermals der Sieg beim EnWaTec-Cup in Hattert? Anna Müller

Auch beim SSV Hattert wird eine Tradition gepflegt: Das Vorbereitungsturnier um den EnWaTec geht bereits in die 13. Runde. Wie vor einem Jahr ist die SG Malberg der große Favorit – diesmal allerdings in einer neuen Rolle.

Das nächste Westerwälder Vorbereitungsturnier nimmt in dieser Woche Fahrt auf: Von Donnerstag bis Sonntag geht unter der Regie des SSV Hattert wieder um den EnWaTec-Cup. Es ist bereits die 13. Auflage des Turniers, für die der SSV nach eigenem Bekunden „ein attraktives Teilnehmerfeld mit Mannschaften von der Kreisliga B bis zur Rheinlandliga“ zusammengestellt hat.







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