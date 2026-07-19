Auch beim SSV Hattert wird eine Tradition gepflegt: Das Vorbereitungsturnier um den EnWaTec geht bereits in die 13. Runde. Wie vor einem Jahr ist die SG Malberg der große Favorit – diesmal allerdings in einer neuen Rolle.
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Das nächste Westerwälder Vorbereitungsturnier nimmt in dieser Woche Fahrt auf: Von Donnerstag bis Sonntag geht unter der Regie des SSV Hattert wieder um den EnWaTec-Cup. Es ist bereits die 13. Auflage des Turniers, für die der SSV nach eigenem Bekunden „ein attraktives Teilnehmerfeld mit Mannschaften von der Kreisliga B bis zur Rheinlandliga“ zusammengestellt hat.