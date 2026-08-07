Unsere Rheinlandliga-Prognose
Wer landet oben, wer dahinter und wer muss zittern?
Nenad Lazarevic und seine SG 2000 Mülheim-Kärlich werden vielerorts als der große Favorit auf den Aufstieg gehandelt. Fest steht
Nenad Lazarevic und seine SG 2000 Mülheim-Kärlich werden vielerorts als der große Favorit auf den Aufstieg gehandelt. Fest steht: Nach einer etwas schwächeren Saison ist mit der SG ganz sicher wieder zu rechnen im Kampf um die Plätze ganz vorne.
Jörg Niebergall

Prognosen sind so eine Sache. Liegt man richtig, ist man Experte. Liegt man falsch, bekommt man auch das ganz sicher aufs Brot geschmiert. Wir gehen das Risiko bei der Rheinlandliga trotzdem einmal ein und schauen, wer wo landen könnte. 

Lesezeit 2 Minuten
Am Freitagabend startet die Fußball-Rheinlandliga in die Saison. Es sind nach wie vor 18 Vereine, allerdings wurde das Feld ganz schön durchgemischt, sechs Aufsteiger sind dazugekommen, zwei Mannschaften (Ahrweiler BC als Meister und Rot-Weiss Wittlich über die Relegation) haben die Klasse Richtung Oberliga verlassen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison
Jetzt anmelden!
Newsletter zur Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport