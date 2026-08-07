Prognosen sind so eine Sache. Liegt man richtig, ist man Experte. Liegt man falsch, bekommt man auch das ganz sicher aufs Brot geschmiert. Wir gehen das Risiko bei der Rheinlandliga trotzdem einmal ein und schauen, wer wo landen könnte.
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Am Freitagabend startet die Fußball-Rheinlandliga in die Saison. Es sind nach wie vor 18 Vereine, allerdings wurde das Feld ganz schön durchgemischt, sechs Aufsteiger sind dazugekommen, zwei Mannschaften (Ahrweiler BC als Meister und Rot-Weiss Wittlich über die Relegation) haben die Klasse Richtung Oberliga verlassen.