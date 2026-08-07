Unsere Rheinlandliga-Prognose Wer landet oben, wer dahinter und wer muss zittern? Mirko Bernd 07.08.2026, 11:01 Uhr

i Nenad Lazarevic und seine SG 2000 Mülheim-Kärlich werden vielerorts als der große Favorit auf den Aufstieg gehandelt. Fest steht: Nach einer etwas schwächeren Saison ist mit der SG ganz sicher wieder zu rechnen im Kampf um die Plätze ganz vorne. Jörg Niebergall

Prognosen sind so eine Sache. Liegt man richtig, ist man Experte. Liegt man falsch, bekommt man auch das ganz sicher aufs Brot geschmiert. Wir gehen das Risiko bei der Rheinlandliga trotzdem einmal ein und schauen, wer wo landen könnte.

Am Freitagabend startet die Fußball-Rheinlandliga in die Saison. Es sind nach wie vor 18 Vereine, allerdings wurde das Feld ganz schön durchgemischt, sechs Aufsteiger sind dazugekommen, zwei Mannschaften (Ahrweiler BC als Meister und Rot-Weiss Wittlich über die Relegation) haben die Klasse Richtung Oberliga verlassen.







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