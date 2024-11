Westerburg. Premiere in der Westerburger Arena: Durch die Zeitumstellung der Vorwoche gab's das erste Samstagabend-Flutlichtspiel in der Rheinlandliga. Zu Gast war der FV Hunsrückhöhe Morbach, der vier Punkte mehr vorzuweisen hatte als Neuling SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod. Dass sich daran nicht änderte, lag in der Anfangsphase vor allem an der mangelnden Chancenverwertung der Gäste, die zu wenig aus ihren Möglichkeiten machten. Am Ende stand es 3:3 (2:2).