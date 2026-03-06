Schlusslicht muss zum Top-Team Weller verlängert vor Wittlich-Spiel in Wissen Mirko Bernd 06.03.2026, 06:59 Uhr

i Marco Weller bleibt beim VfB Wissen, der Trainer verlängerte seinen Vertrag beim Schlusslicht der Rheinlandliga - unabhängig von der Klasse. Am Sonntag geht's zum schweren Auswärtsspiel beim "Co-Spitzenreiter" Wittlich. Manfred Böhmer/balu

Rheinlandligist VfB Wissen kann zumindest wieder etwas Hoffnung schöpfen nach dem 2:0 gegen Kirchberg. Vor dem schweren Auswärtsspiel beim Titelkandidaten Rot-Weiss Wittlich hat Trainer Marco Weller verlängert beim Schlusslicht. Und erklärt warum.

Unabhängig davon, in welcher Klasse der VfB Wissen kommende Saison spielen wird, ist eine Sache geklärt: Marco Weller, der Ende Oktober 2025 von Dirk Spornhauer beim Schlusslicht der Fußball-Rheinlandliga übernommen hatte, bleibt Trainer an der Sieg. Darauf einigten sich der Klub und der 48-Jährige vor dem schweren Auswärtsspiel beim „Co-Spitzenreiter“ Rot-Weiss Wittlich am Sonntag um 15 Uhr.







Artikel teilen

Artikel teilen