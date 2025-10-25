Auch wenn das Debüt des neuen Wissener Trainer Marco Weller daneben ging, nahm er doch einiges mit aus dem 1:2 des VfB in Morbach. Vor allem die Überzeugung, dass seine Elf nicht aus der Rheinlandliga absteigen wird.
Das Debüt von Marco Weller als neuem Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Rheinlandligisten VfB Wissen ist misslungen. Auf den ersten Blick, denn das 1:2 (0:1) des VfB bei der FV Hunsrückhöhe Morbach ist eine Niederlage, die den Wissenern in der Tabelle rein gar nichts hilft, da es bei zarten sechs Pünktchen bleibt.