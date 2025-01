Ein Kreis schließt sich Weidenbach verstärkt die SG Andernach ab sofort René Weiss 09.01.2025, 00:00 Uhr

i Alexis Weidenbach (rechts) und Daniel Neunheuser (hier in einem Testspiel im Sommer 2023) verbindet eine besondere Geschichte. Weil der heutige Andernacher Kapitän im März 2016 gegen den TuS Mayen ausfiel, stellte Trainer Jupp Kowalski den gelernten Flügelspieler Weidenbach auf die Sechserposition. Dort nahm seine Karriere Fahrt auf. René Weiss

Er hat lukrative Angebote ausgeschlagen, um zu seinem Heimatverein zurückzukehren: Alexis Weidenbach steht dem Fußball-Rheinlandligisten SG 99 Andernach ab sofort zur Verfügung. Ein anderer indes verlässt die Bäckerjungen Richtung Oberliga.

Für Alexis Weidenbach schließt sich ein Kreis. Der 28-Jährige, der in der Jugend für die SG 99 Andernach spielte und sein erstes Seniorenjahr bei den „Bäckerjungen“ verbrachte, kehrt mit sofortiger Wirkung zum Fußball-Rheinlandligisten zurück. Der frühere Regionalligaspieler von Rot-Weiss Koblenz will in seiner Heimat Familie, Beruf und Fußball unter einen Hut bekommen.

