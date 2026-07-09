Verspäteter Start in Betzdorf
Was Thomas Schäfers Start mit Thomas Tuchel zu tun hat
Ballt er bald die Faust an der Betzdorfer Seitenlinie? Potenzial sieht der neue Trainer der SG 06 einiges in seiner Mannschaft,
Ballt er bald die Faust an der Betzdorfer Seitenlinie? Potenzial sieht der neue Trainer der SG 06 einiges in seiner Mannschaft, die ihm nicht unbekannt ist.
Andreas Hergenhahn

Alles andere als ideal sei der Zeitpunkt für seinen Amtsantritt am Bühl. Die Mannschaft kennt er aus den Duellen der Vorsaison aber gut genug - und hat nun auch noch Zeit, seine Ideen einzubringen. Anders als der jetzige englische Nationaltrainer.

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Es ist keine alltägliche Aufgabe, die Thomas Schäfer in den kommenden Tagen antritt. Der 45-jährige Trainer übernimmt bekanntlich als Trainer den Rheinlandligaaufsteiger SG 06 Betzdorf. Dabei ist die Sommervorbereitung bei den Fußballern vom Bühl schon mehr als eine Woche am laufen.
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