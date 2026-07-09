Alles andere als ideal sei der Zeitpunkt für seinen Amtsantritt am Bühl. Die Mannschaft kennt er aus den Duellen der Vorsaison aber gut genug - und hat nun auch noch Zeit, seine Ideen einzubringen. Anders als der jetzige englische Nationaltrainer.
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Es ist keine alltägliche Aufgabe, die Thomas Schäfer in den kommenden Tagen antritt. Der 45-jährige Trainer übernimmt bekanntlich als Trainer den Rheinlandligaaufsteiger SG 06 Betzdorf. Dabei ist die Sommervorbereitung bei den Fußballern vom Bühl schon mehr als eine Woche am laufen.