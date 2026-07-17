Die Klasseneinteilung im FVR Warum der Verband die meisten Beschwerden abgelehnt hat Marco Rosbach 17.07.2026, 00:11 Uhr

i Als Vorsitzender des FVR-Spielausschusses ist Jens Bachmann einer der ersten Ansprechpartner für die Klasseneinteilung. Mit dem Ergebnis für die Saison 2026/27 ist er zufrieden. Mit Vereinen, die Kritik äußern, will er im Gespräch bleiben. Camilla Härtewig

Vor Einteilung der neuen Spielklassen gab sich Jens Bachmann zuversichtlich, dass die Software gute Ergebnisse liefern wird. Auch jetzt ist er überzeugt davon. Warum manche Vereine das anders sehen und wie der Spielausschussvorsitzende dem begegnet.

Von enttäuscht bis fassungslos beschreiben diejenigen ihre Gemütslage, die sich besonders benachteiligt fühlen. Eher gleichgültig reagieren andere, deren Gegner in der neuen Saison ungefähr diejenigen sind, mit denen zu rechnen war. In diesem extremen Spannungsfeld ist eine teils hitzig geführte Debatte entbrannt um die Klasseneinteilung im Fußballverband Rheinland (FVR), die im Zuge des 2023 eingeführten kreisübergreifenden Spielbetriebs zum ...







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