Vor Einteilung der neuen Spielklassen gab sich Jens Bachmann zuversichtlich, dass die Software gute Ergebnisse liefern wird. Auch jetzt ist er überzeugt davon. Warum manche Vereine das anders sehen und wie der Spielausschussvorsitzende dem begegnet.
Lesezeit 5 Minuten
Von enttäuscht bis fassungslos beschreiben diejenigen ihre Gemütslage, die sich besonders benachteiligt fühlen. Eher gleichgültig reagieren andere, deren Gegner in der neuen Saison ungefähr diejenigen sind, mit denen zu rechnen war. In diesem extremen Spannungsfeld ist eine teils hitzig geführte Debatte entbrannt um die Klasseneinteilung im Fußballverband Rheinland (FVR), die im Zuge des 2023 eingeführten kreisübergreifenden Spielbetriebs zum ...