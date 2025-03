Christian Hartmann stellte eine ebenso logische wie simple Rechnung auf, als er sich nach dem Auswärtsspiel seiner SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod in der Fußball-Rheinlandliga bei der SG 99 Andernach auf dem Weg in Richtung Umkleidegebäude befand. „Wir machen aus unseren Möglichkeiten zu wenig und kassieren im Verhältnis zu den Chancen, die der Gegner besitzt, zu viele Gegentore. So ist es in der Rheinlandliga schwierig“, sagte der neue Trainer des Liga-Neulings. Mit 0:4 hatten die Westerwälder vor einer Woche gegen Mitaufsteiger VfB Linz verloren, jetzt waren sie bei ihrer 0:3 (0:2)-Niederlage gegen die „Bäckerjungen“ genauso chancenlos. Hartmann sah’s mit Abstrichen anders: „Wir haben Andernach lange Zeit ein Spiel auf Augenhöhe geboten und besaßen sogar die besseren Chancen. Leider haben wir die Tore nicht gemacht.“

Früher Elfmeter bringt Andernach auf Kurs

Westerburg fand in den ersten Minuten ordentlich in die Partie, aber schnell erhöhten die Gastgeber das Tempo und nahmen das Heft in die Hand. Nachdem Westerburgs Rechtsverteidiger Albert Kudrenko Gian Luca Dolon im eigenen Strafraum am Handgelenk gepackt und der umsichtige Schiedsrichter Manuel Mück auf dem Punkt gezeigt hatte (Hartmann: „Eine grenzwertige Situation. Nicht jeder Körperkontakt im Strafraum muss ein Elfmeter sein“), ließ sich Nils Wambach die Chance auf seinen 22. Saisontreffer nicht entgehen. In den drei vorangegangenen Punktspielen nach der Winterpause hatte der Führende der Rheinlandliga-Torschützenliste jeweils einmal getroffen. Am Samstag wurden es zwei, und das innerhalb von zwei Minuten. Nach einem langen Ball behauptete sich der künftige Engerser gegen Westerburgs herauskommenden Schlussmann Jonathan Kloft und schob ohne Mühe ins leere Tor ein. „Wambach erinnert mich an die Nächte im Westerwald: Er ist genauso eiskalt“, zückte Hartmann den Hut vor der Effektivität der Andernacher Nummer 17.

Da kann die SG Westerburg nicht mithalten. Als die Gäste in der Viertelstunde vor der Pause ihre beste Phase in der Partie erwischten, schloss Tobias Schnabel zu zentral ab (29.), verfehlte Paul Reichelt das Tor (31.) und scheiterte Reichelt an Jordi Bolz zwischen den Pfosten der SG 99 (36.).

Viel vorgenommen hatte sich der Aufsteiger für den zweiten Abschnitt. Es dauerte jedoch keine fünf Minuten, bis Marius Wingenbach ungestört durchs Zentrum marschieren konnte und mit dem 3:0 den Deckel auf die Partie machte. „Wir haben heute sicherlich keine Meisterleistung gezeigt. Die Partie hatte einige langweilige Phasen. Trotzdem bin ich zufrieden damit, wie wir 60 Minuten lang gespielt haben. Ich hatte nie Bedenken, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen, und das Gefühl, dass wir immer noch einen Gang hochschalten können“, fasste Andernachs Trainer Kim Kossmann zusammen.

Andernach: Heimdebüt für Neuzugang Gafur Seker

Nach einer Stunde warf Kossmann das Personalkarussell an, brachte beim Vierfachwechsel unter anderem den 23-jährigen Gafur Seker. Der Mittelfeldspieler mit Mülheim-Kärlich-Vergangenheit war zuletzt ein halbes Jahr vereinslos und wird die verbleibenden Saison-Wochen in Andernach verbringen. Seker zeigte bei seinem Heimdebüt ordentliche Ansätze, agierte in den entscheidenden Situationen jedoch unglücklich. Die größte Möglichkeit nach Wingenbachs 3:0 vergab er gegen Kloft. Zu diesem Zeitpunkt besaß der wenig unterhaltsame Kick aber längst Freundschaftsspiel-Charakter. Andernach musste nicht mehr, Westerburg konnte nicht.

SG 99 Andernach – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod 3:0 (2:0)

Andernach: Bolz – Regehr, Schmitz, Weidenbach, Saftig – Demiraj (80. Wilbert) – Wingenbach (61. Lutz), Dolon (61. Kubatta), Reintges, Herbst (61. Seker) – Wambach (61. Welter).

Westerburg: Kloft – Holzhäuser (56. Ebers), L. H. Jung, J. Jung, Kudrenko (56. Gros) – Wengenroth – Schneider (80. Klöckner), Buchmann (56. Werner), Reichelt, Schnabel – D. Gläser (75. J. Gläser).

Schiedsrichter: Manuel Mück (Koblenz).

Zuschauer: 80.

Tore: 1:0, 2:0 beide Nils Wambach (13., Foulelfmeter, 15.), 3:0 Marius Wingenbach (50.).