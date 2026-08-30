Unglaubliche Aufholjagd
Wahnsinn: Mayen macht in Linz aus einem 0:4 ein 5:4
Florian Mamuti (blaues Trikot) und sein VfB Linz spielten sich in Hälfte eins gegen Leon Kohlhaas und den TuS Mayen in einen Rau
Florian Mamuti (blaues Trikot) und sein VfB Linz spielten sich in Hälfte eins gegen Leon Kohlhaas und den TuS Mayen in einen Rausch, führten 3:0, erzielten später sogar das 4:0, um dann komplett den Faden und auch die Partie mit 4:5 zu verlieren.
Heinz-Werner Lamberz

Das kommt sicher selten vor: Noch bis zur 50. Minute sah der VfB Linz auf dem heimischen Kaiserberg wie der sichere Sieger aus, führte mit 4:0, unterlag dem TuS Mayen aber mit 4:5, zwei Platzverweise und strittiger Elfmeter inklusive. 

Lesezeit 3 Minuten
Fußball verrückt auf dem Linzer Kaiserberg: Kurz nach der Halbzeitpause führte der gastgebende VfB im Rheinlandligaduell der Sieglosen mit 4:0 gegen den TuS Mayen und wähnte sich auf dem Weg zu einem Kantersieg. Doch am Ende bejubelte der Aufsteiger einen 5:4-Erfolg gegen eine komplett auseinandergefallene Linzer Mannschaft.
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