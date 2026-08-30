Unglaubliche Aufholjagd Wahnsinn: Mayen macht in Linz aus einem 0:4 ein 5:4 Stefan Kieffer 30.08.2026, 19:52 Uhr

i Florian Mamuti (blaues Trikot) und sein VfB Linz spielten sich in Hälfte eins gegen Leon Kohlhaas und den TuS Mayen in einen Rausch, führten 3:0, erzielten später sogar das 4:0, um dann komplett den Faden und auch die Partie mit 4:5 zu verlieren. Heinz-Werner Lamberz

Das kommt sicher selten vor: Noch bis zur 50. Minute sah der VfB Linz auf dem heimischen Kaiserberg wie der sichere Sieger aus, führte mit 4:0, unterlag dem TuS Mayen aber mit 4:5, zwei Platzverweise und strittiger Elfmeter inklusive.

Fußball verrückt auf dem Linzer Kaiserberg: Kurz nach der Halbzeitpause führte der gastgebende VfB im Rheinlandligaduell der Sieglosen mit 4:0 gegen den TuS Mayen und wähnte sich auf dem Weg zu einem Kantersieg. Doch am Ende bejubelte der Aufsteiger einen 5:4-Erfolg gegen eine komplett auseinandergefallene Linzer Mannschaft.







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