Spitzenreiter Wittlich kommt Vordereifels Mey ist im Hit wieder dabei 08.11.2024, 00:00 Uhr

i Aus dem Hintergrund wieder in den Vordergrund: Vordereifels Top-Torjäger Lukas Mey (in Rot) ist zurück nach drei Spielen Sperre. Die Rote Karte hatte er gegen den VfB Linz um Yannick Becker gesehen, im Heimspiel gegen den Spitzenreiter Wittlich ist er wieder an Bord. Alfons Benz

Es ist ein Spiel, das man sich unbedingt anschauen sollte. Findet Vordereifels Trainer Tobias Jakobs. Und sagt: „Wer sich da nicht drauf freut, der ist falsch im Fußball.“ Zu Gast in Laubach wird Spitzenreiter Wittlich sein.

Spitzenspiel-Alarm in Laubach: Die SG Vordereifel, bester Aufsteiger in der Fußball-Rheinlandliga als Dritter, hat am Sonntag um 15 Uhr den Spitzenreiter Rot-Weiss Wittlich zu Gast. Es hätte auch das Spiel Erster gegen Zweiter werden können, denn wenn Vordereifel vergangene Woche in Bitburg gewonnen hätt, wäre die SG selbst Tabellenführer gewesen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen