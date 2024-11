Spitzenspiel bei Hochwald Vordereifel will nicht wieder gegen Top-Team verlieren 29.11.2024, 12:59 Uhr

i Jannis Gorges (in Rot) und seine SG Vordereifel hatten im Eröffnungspiel der Rheinlandliga-Saison gegen Hochwald mit Luca Heintel mit 0:2 das Nachsehen. Am Samstag sehen sich die Teams um 14 Uhr in Zerf zum Rückrundenstart wieder. Mark Dieler

Endlich mal ein Spitzenspiel gewinnen. Das ist das Ziel der SG Vordereifel. Nächste Chance für den starken Aufsteiger: die Partie am Samstag in Zerf bei der SG Hochwald zum Rückrundenstart.

Am 10. August hieß es im offiziellen Eröffnungsspiel der Fußball-Rheinlandliga SG Vordereifel gegen SG Hochwald Zerf in Laubach auf neu verlegtem Rasen. Titelkandidat Hochwald gewann 2:0, Neuling Vordereifel machte seine Sache aber da schon gut. Wie gut kann man an der Tabelle vor dem Rückrundenstart am Samstag um 14 Uhr auf dem Kunstrasen in Zerf, auf dem der Zweite Hochwald den Vierten empfängt, nur vier Punkte liegen zwischen beiden Klubs.

