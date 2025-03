Die SG Vordereifel bleibt im neuen Jahr noch ohne Sieg in der Fußball-Rheinlandliga. Ganz anders sieht das beim Ahrweiler BC aus, der 1:0 in Laubach gewann.

Wieder keine Punkte für die SG Vordereifel: Im Heimspiel gegen den Ahrweiler BC setzte es eine 0:1 (0:0)-Niederlage, inklusive spätem Gegentreffer. Der eingewechselte Ex-Karbacher Luca Marx sicherte den Gästen in Minute 86 mit seinem Tor den Auswärtsdreier. Vordereifel wartet damit im Jahr 2025 weiterhin auf den ersten Sieg, ist mit 33 Punkten Achter. Die ABC-Elf des scheidenden Trainers Julian Feit (wechselt im Sommer zum Oberligisten FV Engers) bestätigte die gute Form und liegt mit 37 Zählern auf Rang sieben.

Einige der 260 Zuschauer hatten sicherlich noch das Spektakel des Hinspiels im Gedächtnis, als man sich am sechsten Spieltag in einer vogelwilden Partie am Ende mit einem 6:6-Unentschieden trennte. In Laubach gab es eher das Kontrastprogramm zu sehen. Mögliche Gründe: Bei den Gästen fehlte Sturmführer Almir Porca letztmalig gesperrt, bei den Hausherren feierte Stephan Schuwerack nach ganz langer Zeit sein Startelfcomeback im Abwehrzentrum.

Joker Oster prüft Weidner

Daher kam Hälfte eins auch ohne die ganz großen Strafraummomente aus. Ümit Kuzu scheiterte am guten Jonas Landen im Heimtor (14.), wenig später hielt Rechtsaußen Tobias Reuter nicht konsequent genug die Innenseite hin (16.), Mohannad Mohamed hatte beide Male assistiert. Kurz vor dem Seitenwechsel versuchte es Vordereifels Lukas Mey mit rechts, verzog aber (41.). Pause.

Auch in der Anfangsviertelstunde des zweiten Durchgangs tat sich herzlich wenig. „Ich fand, auch da sind wir nicht so richtig gut reingekommen“, gab Feit nach Spielschluss unumwunden zu. Denn die ersten beiden guten Gelegenheiten hatte die Heimelf. Nach einem Fehler von Paul Bermel war der eingewechselte Lars Oster zur Stelle und prüfte David Weidner im Gästetor mit links (61.).

Chancenwucher auf beiden Seiten

Wenig später fiel Jonas Gorges ein Einwurf vor die Füße, doch er brachte das Leder aus zehn Metern nicht aufs Tor, zielte zu hoch (65.). Danach gab sich Ahrweiler dem Chancenwucher hin. Leon Waldminghaus – er kehrt im Sommer zu Oberligist TuS Koblenz zurück – ließ nacheinander zwei „Hundertprozentige“ liegen (68., 69.), auch Marx hatte zu viele Gedanken, als er alleine von der Mittellinie loszog und vertändelte (70.).

Vier Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit fiel dann doch noch der Treffer. Nam-Ju Lee blieb im Zweikampf stabiler als Lorenzo Nebeler, Querpass auf Marx – es stand 0:1 (86.). Vordereifel bäumte sich nochmals auf, Mey mit links (90.) und Finn Jordans Schuss, der die Oberkante der Latte küsste (90.+5), waren nicht mehr von Erfolg gekrönt.

Es fehlt auch ein wenig das Spielglück, aber wir kommen da raus – so eine Phase haben viele Mannschaften leider mal.

Vordereifels Torjäger Lukas Mey

Top-Torjäger Mey machte sich ob der Eifeler Ergebniskrise nicht verrückt: „Die Stimmung in der Mannschaft ist nach wie vor gut, wir wissen ja, woran es liegt. Es fehlt auch ein wenig das Spielglück, aber wir kommen da raus – so eine Phase haben viele Mannschaften leider mal.“ Feit meinte noch: „Wir waren dieses eine Tor besser, müssen eigentlich schon ganz früh führen. Heute hat man gesehen, dass wir auch auf der Bank wahnsinnig gut besetzt sind und 90 Minuten Vollgas geben können.“

SG Vordereifel – Ahrweiler BC 0:1 (0:0)

Vordereifel:Landen – Jordan, Johann, Schuwerack, Ja. Gorges (75. Nebeler)- Kossmann (58. Oster), Conrad, Michels, Jo. Gorges – Schmitz, Mey .

Ahrweiler: Weidner (90.+3 Schmidgen) – Abranches, Wetschorek, Bermel, Scheu – Fichtl, Voloshchuk (58. Marx), Kuzu(58. Habscheid) – Reuter (66. Lee), Mohamed (89. Ampadu), Waldminghaus.

Schiedsrichter: Philipp Michels (Lissendorf).

Zuschauer: 260.

Tor: 0:1 Marx (86.).