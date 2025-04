Verdienter Heimsieg für die SG Vordereifel: In der Fußball-Rheinlandliga siegte man ganz spät gegen den Vorletzten SG Westerburg mit 3:2 (1:1). Der unermüdliche Ole Conrad hatte in der Schlussminute den richtigen Riecher und schob zum Sieg ein (90.+1). Vordereifel festigte damit den guten Platz acht. Damit dürften auch die letzten pessimistischen Rechner im Umfeld überzeugt sein – jetzt 42 Punkte bedeuten 13 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang 15, derzeit Trier-Tarforst mit 29 Punkten – bei nur noch sieben ausstehenden Partien.

Ins Spiel: Bereits nach wenigen Minuten schöpfte der Tabellen-17. neue Hoffnung. Einem simplen Eckball-Trick ließ Matthias Wengenroth das 0:1 (4.) folgen. Quasi vom Anstoß weg hatte Vordereifels Sturmführer Julian Schmitz die Chance auszugleichen (5.), zielte aber mit links drüber. Dann dauerte es eine Viertelstunde, bis sich wieder etwas Erwähnenswertes tat, Lars Oster zirkelte einen Freistoß in Richtung Winkel, Gästekeeper Jonathan Kloft war aber da (20.). Weitere zehn Minuten danach erzielte Jonas Gorges artistisch das vermeintliche 1:1 (29.), wurde aber wegen einer Abseitsposition zurückgepfiffen. „Der Linienrichter sagte mir, dass er sich auch nicht hundertprozentig sicher war“, erzählte Coach Tobias Jakobs nach dem Spiel und unterstrich damit, wie „eng“ die Entscheidung doch war. Bis zum Pausentee durften die Heimfans aber noch mal „richtig“ jubeln. Eine Lukas-Mey-Ecke nickte Mannschaftsführer Jan Fritz an die Latte, beim Abpraller reagierte Schmitz am schnellsten und drückte zum Ausgleich ein (39.).

Gastgeber wachen erst nach 1:2 auf

Halbzeit. Und nach dieser hatten die Einheimischen immer wieder mal Gelegenheiten, die Führung zu erzielen. Meys Flanke landete – leicht abgerutscht – auf der Latte (54.). Dann setzte er das Leder aus elf Metern im Rückwärtsfallen knapp links neben das Tor (62,). Fritz lud einen Dropkick durch – drüber (67.). Und Schmitz wurde in allerhöchster Not abgeblockt, nachdem er sich zuvor durchwurschtelte (73.). Was aber alle diese Chancen gemein hatten: Sie waren halbgar, nicht konsequent zu Ende gespielt oder halbe Zufallsprodukte. Das wurde prompt bestraft. Einwechsler Albert Kudrenko mit einem herrlichen Diagonalball auf Tobias Schnabel, der direkt auf Spielführer David Gläser abtropfen ließ – Linksschuss, 1:2 (78.).

Erst jetzt wachte Vordereifel auf, spielte schlichtweg besser. Eine Oster-Ecke nahm der gekommene Youngster Rene Hanke direkt zum 2:2 (83.). In der ersten Minute der Nachspielzeit stand Conrad dann wie eingangs beschrieben, goldrichtig. Die Vorlage von Mey spitzelte er über die Linie zum 3:2 (90.+1). Ausgerechnet Conrad? Nein – sicherlich Conrad. Denn die Nummer zehn der Heimelf trieb – in einer zähen Begegnung – immer wieder an. Er forderte von seinen Mitspielern mehr Strafraumpräsenz und dass man nicht nachlassen dürfe. Das fand sein Trainer auch gut: „Die Jungs müssen das dann auch vorleben, immer. Und nicht ab und zu.“

i Westerburgs Kapitän David Gäser (vorne) traf zum 2:1 gegen Vordereifel und dessen Kapitän Jan Fritz, die Einheimischen drehten die Partie aber noch und siegten 3:2. Sascha Berkele

Heimcoach Jakobs nahm zwar die Glückwünsche an, hatte aber Redebedarf: „Wir sind da selbst schuld. Die Zuteilung bei den Standards war klar besprochen – wie beim 0:1. Auch haben anfangs die Offensivkräfte ihre Aufgaben nicht wie gewünscht erfüllt. Dann haben wir das Spiel kontrolliert und uns den 1:1-Ausgleich auch verdient.“ Nach dem Seitenwechsel folgte die Enttäuschung für den Trainer: „Mit dem Wind wollten wir das Spiel wie am Ende der ersten Halbzeit tief in die Gästehälfte verlagern – das ist uns fast gar nicht gelungen. Das 1:2 war ein Konter, das kann passieren. Heute haben uns am Ende wieder unser Charakter, unsere Comeback-Qualitäten gerettet und wir konnten das Spiel drehen – nicht das erste Mal in dieser Saison.“

SG Vordereifel- SG Westerburg 3:2 (1:1)

Vordereifel:Landen – Fritz,Gerhartz (66. Kossmann), Schuwerack, Ja. Gorges (80. Hanke) – Michels, Jo. Gorges – Conrad – Oster, Schmitz, Mey.

Westerburg:Kloft- Henry, Wengenroth, Holzhäuser (72. Groß), Ebers -Besirovic (60. Kudrenko), Buchmann, Schneider (72. Schnabel)- Reichelt, Gläser (82. L. Jung), Kunz (60. J. Jung).

Schiedsrichter: Mario Schmidt (Daun-Steinborn).

Zuschauer:190.

Tore:0:1 Wengenroth (4.), 1:1 Schmitz (39.), 1:2 Gläser (78.), 2:2 Hanke (83.), 3:2 Conrad (90 +1).