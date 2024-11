Rheinlandliga: SG schlägt VfB Linz - Stopp-Regel nach erstem Platzverweis in der 55. Minute - Mey trifft doppelt und "fliegt" Vordereifel schlägt Linz: Dreimal Rot beim 3:1-Sieg – Schiedsrichter wendet Stopp-Regel an Mirko Bernd

Alfons Benz 13.10.2024, 19:39 Uhr

i Diese Szene erhitzte die Gemüter: Nach 55 Minuten sah der Linzer Kapitän Niklas Klein Rot nach einer Tätlichkeit, wie es Schiedsrichter Marc Schiry sah, an Vordereifels Julian Schmitz (in Rot, am Boden). Vordereifels Kapitän Lukas Mey, der Schmitz hier auf die Beine helfen will, sah später ebenfalls Rot wegen einer Tätlichkeit, er hatte bis dato aber bereits einen Doppelpack geschnürt beim 3:1-Sieg der Gastgeber. Foto: Alfons Benz Alfons Benz

Die SG Vordereifel ist in der Fußball-Rheinlandliga wieder zurück in der Erfolgsspur. Nach dem 1:4 bei der SG Westerburg und dem 1:5 im Rheinlandpokal beim FSV Trier-Tarforst gewann die SGV nun das Aufsteigerduell zu Hause gegen den VfB Linz mit 3:1 (3:0). In einem Spiel mit drei Roten Karten, eine davon sah Vordereifels Kapitän Lukas Mey, der zuvor mit einem Doppelpack geglänzt hatte.

Die Szene, die die Gemüter aber am meisten erregt hatte vor 250 Zuschauern in Laubach, war die, als der Linzer Kapitän Niklas Klein Rot wegen einer Tätlichkeit gegen Julian Schmitz sah (55.). Klein verstand die Welt nicht mehr, sein Trainer Thomas Schuster auch nicht so ganz: „Der Bruch in unserem Spiel kam dann mit der überzogenen Roten Karte, die gibt die Situation einfach nicht her.

