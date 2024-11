Die SG Vordereifel geht als Tabellenzweiter der Fußball-Rheinlandliga in den bereits 13. Spieltag. Am Sonntag um 15 Uhr geht es daheim gegen den Achten VfB Wissen. Und damit einen Gegner, bei dem Euphorie herrscht und der zuletzt gegen den Spitzenreiter gewann, aber vielleicht in Laubach auch schon sein großes Spiel vom Mittwoch im Hinterkopf haben könnte.