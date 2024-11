Effizienz schlägt Inkonsequenz Vordereifel düpiert Kirchberg daheim mit 5:0 Mirko Bernd

Alfons Benz 17.11.2024, 20:27 Uhr

i Vordereifels Ole Conrad (in Rot) ist zwar hier der Durchblick etwas verwehrt durch den Ball, aber dennoch traf er beim 5:0-Sieg doppelt gegen Kirchberg mit Tim Müller. AlfonsBenz

Aufsteiger Vordereifel mischt vorne mit, Kirchberg spielt gegen den Abstieg in der Rheinlandliga. Wer das anders vorausgesehen hat, kann seinen Tippzettel nach dem 5:0 der SG endgültig in den Mülleimer werfen.

Was sich deutlich liest, war so deutlich nicht. Und doch war es verdient, weil die SG Vordereifel ihr Heimspiel in der Fußball-Rheinlandliga gegen den TuS Kirchberg beim 5:0 (2:0) an beiden Enden des Spielfelds viel konsequenter gestaltete. Heißt: Aufsteiger Vordereifel ist tabellarisch mit 32 Zählern weiter unter den „Top 5“ und nicht weit weg von der Spitze.

