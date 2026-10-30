Immendorf empfängt Laubach Vor einem Jahr Kellerduell, jetzt Vierter gegen Siebter Mirko Bernd 30.10.2026, 16:00 Uhr

i Jan Bruker (Nummer 13, hier beim 0:0 vom Samstag gegen Hochalds Louis Baldes) wird dem TuS Immendorf gegen Laubach fehlen, der Unterschiedsspieler der Immendorfer hat eine Entzündung an der Patellasehne und fällt aus. sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Vergangene Saison wäre das Rheinlandliga-Duell zwischen dem TuS Immendorf und dem SV Laubach um diese Zeit ein Kellerduell gewesen. In dieser Saison ist es das nicht, denn beide stehen weitaus besser da als vor einem Jahr, vor allem die Gastgeber.

Der TuS Immendorf und der SV Laubach spielen bislang eine weitaus bessere Saison in der Fußball-Rheinlandliga, als sie es 2025/2026 taten. Wenn sie am Sonntag um 15 Uhr auf dem Immendorfer Dörnchen aufeinandertreffen, ist es das Duell des Tabellenvierten gegen den Siebten.







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