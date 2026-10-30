Vergangene Saison wäre das Rheinlandliga-Duell zwischen dem TuS Immendorf und dem SV Laubach um diese Zeit ein Kellerduell gewesen. In dieser Saison ist es das nicht, denn beide stehen weitaus besser da als vor einem Jahr, vor allem die Gastgeber.
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Der TuS Immendorf und der SV Laubach spielen bislang eine weitaus bessere Saison in der Fußball-Rheinlandliga, als sie es 2025/2026 taten. Wenn sie am Sonntag um 15 Uhr auf dem Immendorfer Dörnchen aufeinandertreffen, ist es das Duell des Tabellenvierten gegen den Siebten.