Kirchberger 0:3 gegen Cosmos Von begossenen Pudeln und Honigkuchenpferden 28.11.2024, 10:05 Uhr

i Kein Tor: In dieser Szene scheiterte Cosmos-Rechtsaußen Aboubacar Toure (in Blau) an Kirchbergs Torwart Tizian Christ, der stark parierte, TuS-Innenverteidiger Tim Reifenschneider konnte nicht mehr eingreifen. Für Toure war das nicht ganz so dramatisch, seine Elf gewann trotzdem verdient 3:0 im Wiederholungsspiel. B&P Schmitt

Der TuS Kirchberg hat die zweite Partie unter seinem neuen Trainer Artem Sagel verloren. Ein Grund war der Gegner, denn Cosmos Koblenz war beim 0:3 ein viel stärkerer als die SG Schneifel Stadtkyll beim 3:0 der Kirchberger drei Tage vorher.

Artem Sagel stand nach dem Spiel noch etwas länger in der Kälte auf dem Kunstrasen seines TuS Kirchberg, während sein Trainerkollege Yusuf Emre Kasal bereits in den Katakomben verschwunden war. Schnell rein ins Warme hieß es für den Trainer von Cosmos Koblenz nach dem verdienten 3:0 (1:0)-Sieg der Gäste, die im Wiederholungsspiel nach dem Nebelabbruch vor eineinhalb Wochen das bessere Team waren und sich so weiter warme Gedanken um den Aufstieg ...

