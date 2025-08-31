Der TuS Immendorf konnte den ersten Dreier in der Rheinlandliga bejubeln: Auf dem Ausweichplatz in Arenberg besiegte die Mannschaft von Marvin Schenk die SG Hochwald mit 4:2 – und das trotz 20-minütiger Unterzahl.

Der TuS Immendorf befindet sich aufgrund der Sanierung des heimischen Kunstrasenplatzes „Auf dem Dörnchen“ auf Tingeltour durch die benachbarten Koblenzer Stadtteile. Die erste Etappe führte den Fußball-Rheinlandligisten am Samstagnachmittag zum „Heimspiel“ gegen die SG Hochwald auf den kleinen, schwierig zu bespielenden Arenberger Rasen – die Rot-Weißen dürften diesen Schauplatz in positiver Erinnerung behalten, denn gegen die Gäste aus dem Kreis Trier-Saarburg holte die Elf von Marvin Schenk beim 4:2 (0:0)-Erfolg ihren ersten Saisondreier. Wenn in zwei Wochen der VfB Wissen der nächste Heimgegner sein wird, will der TuS aber auf den Kunstrasenplatz nach Horchheim ausweichen. „Das hier“, deutet Trainer Schenk auf den Arenberger Untergrund, „käme Wissen nämlich extrem entgegen“.

Einen vermeintlichen Vorteil rechnete sich auch Hochwald-Trainer Fabian Mohsmann am Samstag aus und hielt das schriftlich in der Kabine fest. Der Platz sei ein Vorteil für sein Team. „Das hat uns zusätzlich motiviert“, schilderte Marvin Schenk.

„Zwei, drei, vier – heute holen wir die Punkte Nummer zwei, drei, vier“, schwor Mohsmann sein Team im Mannschaftskreis vor dem Anpfiff unüberhörbar ein, und in der Anfangsphase schienen die Hochwälder tatsächlich Taten folgen zu lassen. Vor allem über die linke Offensivseite machte die SG Betrieb. Julian Bidon scheiterte genauso an Kilian Metzgeroth wie Roan Webel (8.). Immendorfs Schlussmann stand in der Anfangsphase gut unter Beschuss. Passend zu den kleinen Ausmaßen des Platzes ergaben sich zahlreiche Zweikämpfe und eine extrem hohe Intensität. Nach gut 15 Minuten fand auch Immendorf offensiv erstmals statt. Robin Reichert brachte bei seinem Kopfball nach einem Freistoß nicht genügend Druck hinter den Ball (17.), dann verfehlte Jan Brukers Flachschuss knapp das Ziel (26.).

Unterhaltsame zweite Hälfte mit Doppelbestrafung und zwei Doppelpackern

Bruker und Metzgeroth sollten in der hochunterhaltsamen zweiten Halbzeit noch zu den zentralen Personen der Begegnung werden. Zunächst Bruker: Immendorfs Mittelfeldmann mit der Rückennummer 13 brachte sein Team mit zwei Toren binnen fünf Minuten mit 2:0 in Führung. Zunächst verwertete er die Vorlage von Lars Kilian (62.) zum 1:0. Den zweiten Treffer markierte er mit einem Kopfball nach einem Einwurf von der rechten Seite. Dann der bis dahin tadellose Schlussmann Metzgeroth: Nachdem er im eigenen Strafraum einen Ball nicht unter Kontrolle gebracht hatte, foulte er Gästeangreifer Nils Hemmes.

Schiedsrichter Michael Bell-Simons, der Bruder des Mainzer Bundesligaprofis Stefan Bell, entschied auf Doppelbestrafung bestehend aus der Roten Karte gegen den TuS-Torhüter und Elfmeter für die Gäste. Weil die etatmäßige Nummer eins Jannick Brodt weiterhin verletzt ausfällt und der zunächst auf dem Spielberichtsbogen als Ersatzmann stehende Felix Kliesrath kurzfristig bei der A-Jugend benötigt wurde, sprang Jan Blankenberg aus der zweiten Mannschaft ein. Ohne Aufwärmen sah er sich direkt Hemmes‘ Foulelfmeter gegenüber und war machtlos – nur noch 2:1 für die Gastgeber (70.).

„Wir haben das Spiel in Unterzahl auf unsere Seite gezogen. Das ist Mentalität, das macht Immendorf aus.“

Immendorfs Trainer Marvin Schenk

Die Zeit danach machte Marvin Schenk richtig stolz. „Wir haben das Spiel in Unterzahl auf unsere Seite gezogen. Das ist Mentalität, das macht Immendorf aus“, sagte er. Nach Bruker wurde der eingewechselte Jan Knopp der zweite Doppelpacker. Die SG-Hintermannschaft wirkte verunsichert und zurückhaltend. Vor dem 3:1 (78.) rutschte ein Innenverteidiger aus, beim vierten Streich hatte Knopp keine Probleme, den Ball zu behaupten und tunnelte Torwart Sebastian Grub schließlich. Hochwalds Defensive bleibt weiterhin die Achillesferse. In dieser Saison haben die Gegner in vier Punktspielen bereits 16 Mal getroffen. Während die SG Hochwald noch auf dem Platz die Fehler analysierte, atmete Marvin Schenk auf: „Wir sind den nächsten Schritt in unserer Entwicklung gegangen. Es war ein Lerneffekt aus dem Spiel gegen Schneifel erkennbar.“ Dass Julian Bidon in der Nachspielzeit noch zum 2:4 aus Sicht der Mohsmann-Elf verkürzte, hatte nur noch statistischen Wert (90.+5).

TuS Immendorf - SG Hochwald 4:2 (0:0)﻿

Immendorf: Metzgeroth - Pitsch, M. Weber, Thörner (89. Claus) - Jarski (71. Nicolay), Kilian - Slowik (62. S. Fischer), Bruker, M. Fischer - A. Webel (71. Blakenberg), Reichert (62. Knopp).

Hochwald: Grub - Lauer (72. Stelker), Lenz, Arifi, T. Weber - Mohsmann, R. Webel (78. Lübbers) - Bidon, Mertinitz (72. Dres), Burg . Hemmes.

Schiedsrichter: Michael Bell-Simons (Wehr).

Zuschauer: 150.

Tore: 1:0 und 2:0 Jan Bruker (62., 67.), 2:1 Nils Hemmes (70., Foulelfmeter), 3:1 und 4:1 Jan Knopp (78., 90.), 4:2 Julian Bidon (90.+5).

Besonderheit: Rote Karte gegen Kilian Metzgeroth (Immendorf) wegen Notbrems (70.).