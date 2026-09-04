Kirchberg mit Druck zu Hause Viele TuS-Themen vor Partie gegen Aufsteiger Untermosel Mirko Bernd 04.09.2026, 15:00 Uhr

i Mal wieder einen Gegner straucheln lasssen wie beim 1:0 in Mayen, das ist das Ziel der Kirchberger (in Gelb, von links mit Ferdinand Sahm und Tim Müller) im Heimspiel gegen den SV Untermosel Kobern-Gondorf. Jörg Niebergall

Der TuS Kirchberg macht zu Saisonbeginn keine gute Phase durch in der Rheinlandliga, es gibt einige Themen zu beackern. Dennoch steht einzig und allein das Heimspiel gegen Aufsteiger Untermosel im Vordergrund, denn da muss im Prinzip ein Sieg her.

Der Druck ist schon da beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg vor dem Duell am Sonntag um 15.30 Uhr zu Hause gegen den Aufsteiger SV Untermosel Kobern-Gondorf. Drei Pünktchen stehen erst zu Buche nach vier Spielen, die letzten drei Partien gingen inklusive Rheinlandpokal-Aus bei der SG Augst ohne eigenes Tor verloren, in Bitburg gab es vergangenen Samstag ein 0:6 und viel aufzuarbeiten.







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