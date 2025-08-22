Gelingt dem VfB Linz im zweiten Heimspiel der zweite Sieg? Trainer Thomas Schuster weiß, wo er den Hebel ansetzen muss – aber die Gäste vom TuS Immendorf haben die feste Absicht, seine Pläne zu durchkreuzen.

Was haben der VfB Linz und der TuS Immendorf gemeinsam? Richtig, beide Mannschaften sind in der Fußball-Rheinlandliga in dieser Saison schon einmal unter die Räder gekommen – und haben gegen Top-Aufstiegsfavorit Rot-Weiss Wittlich ein 0:4 kassiert. „Das Spiel nehme ich gewissermaßen aus der Wertung, die werden 95 Prozent ihrer Spiele gewinnen“, sagt Immendorfs Trainer Marvin Schenk vor der Partie am Sonntag (15 Uhr) auf dem Linzer Kaiserberg, wo beide Mannschaften daran arbeiten wollen, ihre Spielidee möglichst über 90 Minuten umzusetzen. Vorteil Linz: Das Team von VfL-Trainer Thomas Schuster hat durch das 2:0 zum Saisonauftakt gegen Kirchberg bereits einen Sieg auf dem Konto, während die Immendorfer nach dem 2:3 in der Vorwoche bei der SG Schneifel noch auf die ersten Zähler warten.

„Jetzt ist noch nicht der Moment, um auf die Tabelle zu schauen.“

Linz-Trainer Thomas Schuster

„Sicher, im Vorjahr standen wir zu dieser Zeit noch ohne Punkte da“, sagt Schuster, „aber jetzt ist noch nicht der Moment, um auf die Tabelle zu schauen. Für uns geht es einfach darum, dass wir uns fußballerisch verbessern.“ Was zweifellos einfacher über die Lippen geht, wenn man sich durch einen Erfolg schon Selbstvertrauen holen konnte. Doch auch in Immendorf ist Trainer Schenk noch weit davon entfernt, sich mit Schreckensszenarien auseinanderzusetzen. „Die Stimmung ist gut, es herrscht kein großer Frust“, beschreibt er seine Gemütslage und die der Mannschaft. Auch wenn manche Schiri-Entscheidung im fernen Auw bei Prüm auch im Nachgang noch für Verdruss sorgt, richtet Schenk den Fokus auf jene Faktoren, „die wir selbst beeinflussen können“. Zum Beispiel mehr Kontrolle im Spiel mit dem Ball zu haben, aber eben auch mutiger zu agieren – und in den entscheidenden Szenen vielleicht auch jene Abgezocktheit an den Tag zu legen, die in der Vorwoche bei der SG Schneifel gefehlt hatte.

Offensive mit Risikoabwägung

Themen, die auch bei Schuster auf der Agenda stehen. „Man kann natürlich in Wittlich verlieren“, sagt er im Rückblick, „aber unser Spiel war viel zu fehleranfällig.“ Ein Missstand, der nun behoben werden soll, ebenso wird aus seiner Sicht wichtig sein, im Ballbesitz präziser, im Offensivspiel aber eben auch mit der entsprechenden Risikoabwägung zu Werke zu gehen. Sollte es den Trainern gelingen, dass ihre Ideen entsprechend umgesetzt werden, könnte sich ein durchaus attraktives Spiel entwickeln. Schuster hat bei den Gästen neben ihrer Physis auch einen etwas anderen Ansatz im Vergleich zur Vorsaison festgestellt, umgekehrt hat Immendorfs Coach ohnehin viel Respekt vor der Arbeit rund um den Kaiserberg. „Obwohl sie im Vorjahr gegen den Abstieg gespielt haben, sind sie ihrer spielerischen Linie treu geblieben“, lobt Schenk den VfB und Schuster. Dass Trainerkollege Kim Kossmann von der SG 99 Andernach den Linzern in dieser Saison einiges zutraut, nimmt er lediglich mit einem Schmunzeln zur Kenntnis: „Das lassen wir mal so stehen.“

Immendorf: Kapitän Marvin Weber fehlt

Während Schuster weiterhin auf die verletzten Luca Kirschbaum und Yannik Becker verzichten muss, wird bei den Immendorfern Kapitän Marvin Weber (Urlaub) fehlen. Muss nur noch die Frage von Schenk beantwortet werden, die mutmaßlich über Sieg und Niederlage entscheidet: „Welche Mannschaft schafft es, die andere zu mehr Fehlern zu zwingen?“