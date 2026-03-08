Mit der ersten Halbzeit war Trainer Marco Weller gar nicht zufrieden, sah dann aber in der zweiten Halbzeit einen verbesserten VfB. Letztlich war für ihn mehr drin beim Co-Tabellenführer. Zu allem Überfluss verletzten sich zwei weitere Stammkräfte.
Lesezeit 2 Minuten
„Heute das Spiel hat wieder mal gezeigt, dass wir gegen jeden konkurrenzfähig sind“, war Marco Weller, der Trainer des VfB Wissen, mit dem Auswärtsspiel beim SV Rot-Weiss Wittlich auf der einen Seite nicht unzufrieden. Auf der anderen Seite fand er das Ergebnis aber „ärgerlich“.