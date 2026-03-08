Niederlage und zwei Verletzte VfB Wissen macht es RW Wittlich zweimal zu einfach Moritz Hannappel 08.03.2026, 21:41 Uhr

i Wissen Micha Salomo Fuchs wurde schon in der ersten Halbzeit für den verletzten Leandro Fünfsinn eingewechselt. Sein zwischenzeitlicher Ausgleich in Halbzeit zwei war letztlich zu wenig für Zählbares bei Rot-Weiss Wittlich. Manfred Böhmer/balu. Manfred Böhmer

Mit der ersten Halbzeit war Trainer Marco Weller gar nicht zufrieden, sah dann aber in der zweiten Halbzeit einen verbesserten VfB. Letztlich war für ihn mehr drin beim Co-Tabellenführer. Zu allem Überfluss verletzten sich zwei weitere Stammkräfte.

„Heute das Spiel hat wieder mal gezeigt, dass wir gegen jeden konkurrenzfähig sind“, war Marco Weller, der Trainer des VfB Wissen, mit dem Auswärtsspiel beim SV Rot-Weiss Wittlich auf der einen Seite nicht unzufrieden. Auf der anderen Seite fand er das Ergebnis aber „ärgerlich“.







