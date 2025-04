Der VfB Wissen hat das Siegen nicht verlernt und mit dem ersten Dreier in diesem Jahr einen eminent wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga eingefahren. Im Heimspiel gegen die SG Vordereifel Müllenbach setzte sich die Spornhauer-Elf vor allem in der Höhe überraschend klar mit 7:1 (2:1)-Toren durch.

Dabei sah es zunächst alles andere als nach einem klaren Heimsieg aus, denn trotz guten Beginns lag der Gastgeber nach sieben Minuten schon zurück: Nach einem Stellungsfehler von Tom Zehler auf der rechten Abwehrseite konnte Danniel Kossmann ungehindert flanken, Julian Schmitz versprang zwar am zweiten Pfosten der Ball, doch dadurch kam Lukas Mey an den Ball und zum Torschuss, der dann wieder zur linken Seite geblockt wurde, wo Michael Freiwald vollkommen freistehend einschieben konnte.

Wissen nach dem 0:1 nur kurz geschockt

Die Gastgeber zeigten sich aber nicht geschockt und nur zwei Minuten später verhinderte Jonas Landen den Ausgleich, als er nach einem 18-Meter-Schuss von Max Krauß das Leder gerade noch um den Pfosten lenken konnte. Danach war es über eine halbe Stunde ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Til Cordes musste in der 32. Minute eigentlich den Ausgleich machen, doch eine punktgenaue Flanke von Mario Weitershagen köpfte er freistehend aus kurzer Distanz links vorbei. Vier Minuten später hätte der VfB fast das zweite Tor kassiert, doch der 18-Meter-Schuss von Daniel Kossmann klatschte an die Querlatte.

Doppelschlag vor der Pause als Grundlage zum Sieg

Kurz vor der Pause drehten die Wissener die Partie dann mit einem Doppelschlag: Zunächst schloss Felix Arndt einen Konter perfekt ab und traf von rechts mit links in den linken Winkel (40.), nur zwei Minuten später traf Cordes nach Vorarbeit von Lukas Becher aus kurzer Distanz zur Führung.

Die Gäste mussten dann direkt nach Wiederanpfiff den nächsten Nackenschlag einstecken, von dem sie sich nicht mehr erholten: Nach einem Chippass von Cordes traf Arndt zunächst den Ball nicht richtig, legte dann aber überlegt quer zu Becher, der aus fünf Metern flach zum 3:1 einschieben konnte (46.).

Pirsljin macht alles klar

Nachdem im Anschluss beide Teams gute Chancen liegen ließen, machte Tom Pirsljin mit seinem Kopfballtor nach einer Ecke in der 56. Minute endgültig alles klar. Auch danach hatten beide Teams erneut gute Chancen, doch es traf nur noch der VfB: Nach Vorarbeit vom eingewechselten Hüseyin Samurkas traf Cordes aus kurzer Distanz zum zweiten Mal (62.), zehn Minuten später traf auch Arndt nach Vorlage von Armanda Grau volley aus fünf Metern zum zweiten Mal. Den Schlusspunkt setzte dann der überragende Cordes in der 87. Minute mit seinem dritten Treffer an diesem Tag.

Das war mit Abstand das schlechteste Spiel, seit ich hier Trainer bin.“

Vordereifel-Trainer Tobias Jakobs

Müllenbachs Trainer Tobias Jakobs war nach der Partie bedient: „Unser Genickbruch war nicht der Doppelschlag, sondern unsere Leistung. Das war mit Abstand das schlechteste Spiel, seit ich hier Trainer bin. Selbst bei unserer Führung war ich nicht zufrieden. Das war nicht die Mannschaft, die ich seit zehn Monaten trainiere, alle hatten einen Scheißtag“, so seine klaren Worte.

Wissens Trainer Dirk Spornhauer war sichtlich erleichtert: „Ich bin einfach froh, das wir endlich gewonnen haben und mir fällt ein Stein vom Herzen. Wir waren trotz des Rückstands besser im Spiel und haben direkt aufs Gaspedal gedrückt. Es spricht für die Moral der Mannschaft, dass sie das Spiel nach dem Rückstand noch dreht. Das war ein erster und wichtiger Schritt, und jetzt müssen wir weitermachen!“

VfB Wissen – SG Vordereifel 7:1 (2:1)

Wissen: Litschel – Zehler (77.Ebach), Christian, Weitershagen (73.Weber), Pirsljin – Arndt (82.Aslan), Winzenburg, Krauß, Cordes – Becher (63.Grau), Leidig (61.Samurkas).

Vordereifel: Landen – Fritz, Gerhartz, Nebeler (56.Conrad), Gorges – Oster (46. Jordan), Michels (64.Röser), Freiwald, Kossmann – Mey (64.Daum), Schmitz.

Schiedsrichter: Athanasios Fasulas.

Zuschauer: 195.

Tore: 0:1 Julian Schmitz (8.), 1:1 Felix Arndt (40.), 2:1 Til Cordes (42.), 3:1 Lukas Becher (46.), 4:1 Tom Pirsljin (50.), 5:1 Til Cordes (62.), 6:1 Felix Arndt (71.), 7:1 Til Cordes (86.).