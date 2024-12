Trier-Tarforst ist zu Gast VfB Wissen hofft durch Sieg auf „riesige Ausgangslage“ René Weiss 05.12.2024, 16:13 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Der VfB Wissen trifft im letzten Spiel des Jahres auf den zuletzt erstarkten FSV Trier-Tarforst.

Die Bewertung von Tabellenstand und Punktausbeute ist immer auch von den Rahmenbedingungen abhängig. Diese waren beim VfB Wissen in der ersten Saisonhälfte in der Fußball-Rheinlandliga alles andere als prickelnd. Trainer Dirk Spornhauer zählt in seinem Rückblick auf die Hinrunde schier endlos Namen von Spielern auf, die mehr oder weniger lang ausfielen, und ihre Qualitäten somit nicht ins Spiel der Siegstädter einbringen konnten.

