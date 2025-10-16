Linz empfängt Neuling Wirges VfB setzt auf die Kaiserberg-Flutlichtatmosphäre 16.10.2025, 12:00 Uhr

i Nummer 10 fehlt: Michael Krupp (links, hier beim 2:3 gegen Andernach mit Filip Reintges) wird dem VfB Linz am Freitagabend gegen Wirges fehlen, Krupp hat sich am Sonntag beim 2:3 in Mendig eine Zerrung oder einen Muskelfaserriss zugezogen. Heinz-Werner Lamberz

Wenn das Flutlicht am Freitagabend in Linz angeht, wird es nicht selten sehr unterhaltsam auf dem Kaiserberg. Mit dem starken Aufsteiger Wirges kommt zudem ein sehr interessanter Gast zum Rheinlandligisten aus der bunten Stadt.

Wenn am Freitagabend um 20 Uhr auf dem Kaiserberg der heimische VfB Linz und der Aufsteiger Spvgg EGC Wirges in der Fußball-Rheinlandliga aufeinandertreffen, geht es für die Gastgeber, die Viertletzter sind, darum, nach dem 2:3 gegen Mendig (neben Wirges einer von fünf Neulingen im Verbands-Oberhaus) wieder an die Spiele davor anzuknüpfen.







