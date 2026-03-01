Wissen feiert Hartplatz-Sieg VfB sendet mit 2:0 gegen Kirchberg ein Lebenszeichen Jens Kötting 01.03.2026, 19:54 Uhr

i Wissens Leandro Fünfsinn (blaues Trikot) steuerte gegen den TuS Kirchberg (hier mit Tim Müller und Danny Weber) einen Treffer bei, hätte beim 2:0-Sieg seines VfB aber durchaus noch öfter treffen können. Manfred Böhmer/balu

Der VfB Wissen hat das Kellerduell gegen den TuS Kirchberg mit 2:0 gewonnen und die Gäste aus dem Hunsrück noch einmal ganz tief in den Abstiegskampf gezogen. Der Wissener Rückstand aufs rettende Ufer beträgt allerdings immer noch neun Punkte.

Der VfB Wissen hat in der Fußball-Rheinlandliga auf dem heimischen Hartplatz ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet und sich gegen den TuS Kirchberg drei eminent wichtige Punkte gesichert. Nach dem verdienten 2:0 (1:0)-Heimsieg beträgt der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz noch neun Punkte, Kirchberg kommt den Abstiegsplätzen näher, es sind nur noch zwei Punkte auf den Viertletzten Laubach für die Hunsrücker, die in der Fremde ...







