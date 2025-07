Es fehlte nicht viel, und der VfB Linz hätte die Rheinlandliga nach nur einer Saison wieder verlassen müssen. Nach dem 1:1-Ausgleich in der letzten Minute des letzten Saisonspiels gegen den als Absteiger bereits feststehenden FSV Trier-Tarforst musste das Team von Trainer Thomas Schuster in die Relegation, in der ein 2:1-Sieg gegen den VfB Wissen schließlich den Klassenverbleib sicherte. Der Nervenkampf zum Ende war typisch für die gesamte Saison des VfB: „Es war ein ständiges Auf und Ab“, erinnert sich Schuster, „wir hatten Phasen, in denen wir gut gespielt und gepunktet haben, aber wenn wir dachten, wir könnten mal eine kleine Serie hinlegen, kamen direkt wieder Niederlagen.“

Trotzdem blieben die Linzer Optimisten und gewannen auch dem Relegationskrimi gute Seiten ab: „Die Einstellung der Mannschaft war bis zum Ende top, wir haben unsere Spielweise durchgezogen bis ins letzte Relegationsspiel“, lobt Schuster. Und der VfB-Vorsitzende Mirko Schopp sagt mit einem Augenzwinkern: „Wenn ich wüsste, dass wir das wieder so wuppen, würde ich diese zwei Relegationsspiele immer wieder nehmen.“ Zum finalen Rettungsakt gegen Wissen kamen fast 800 Zuschauer: „Das ist für unseren Verein eine tolle Sache.“

Neuzugänge bringen Erfahrung mit

Auch für den Trainer war der Abstiegskampf ein lehrreiches Kapitel: „Die wenigsten Fußballer auf der Welt kommen nie in solche Situationen. Unsere Aufgabe ist, dass wir nicht nur darüber reden, sondern die Fehler, die wir gemacht haben, abstellen.“ Verbesserungsbedarf sieht Schuster vor allem „im Umschaltspiel, defensiv wie offensiv. Da haben wir uns manchmal zu naiv angestellt.“ Trotzdem ist Schopp, der lange Jahre selbst für VfB auf dem Platz stand, ehe er ins Funktionärsfach wechselte und dessen Sohn Fabio („Der ist noch einen Ticken besser, als ich es war“) mit 18 Toren bester VfB-Scorer war, überzeugt: „Dass wir mithalten können, haben wir auch gegen Mannschaften von oben bewiesen. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen.“

i In der Vorbereitung musste sich der VfB Linz dem A-Jugend-Regionalligisten Spvgg EGC Wirges geschlagen geben. Heinz-Werner Lamberz

Zur neuen Saison leistet sich der VfB Linz einen kräftigen Schuss Erfahrung. Prominentester Zugang ist Mittelfeld-Sechser Jannik Stoffels (28), der zuletzt beim Oberligisten FV Engers spielte und nun in seine Heimat zurückkehrt: „Jannik wohnt ein paar Minuten vom Sportplatz entfernt und hat hier viele Freunde“, erläutert Trainer Schuster, „er kann bei uns eine Führungsrolle einnehmen.“ Über Rheinlandliga-Erfahrung verfügen die Neuen Oliver Kubatta, Angreifer von der SG 99 Andernach, und „Allrounder“ Arben Sedija vom Meister FC Cosmos Koblenz. „Jeder Neuzugang kann und wird uns helfen“, hofft Schuster, und Schopp freut sich: „Unsere sportliche Leitung mit Björn Schneider und Björn Nietzard hat viel Erfahrung dazu geholt, aber auch junge Leute. Wir sind in der Breite stärker aufgestellt, das sollte passen.“

Umfeld soll weiter wachsen

In die Vorbereitung startete Schusters Team mit zwei Testspielen, in denen es für die Linzer Fußballer außer Erfahrung wenig zu gewinnen gab. Zum Heimspiel gegen Drittligist Viktoria Köln, das mit 0:3 verloren ging, kamen beachtliche 900 Zuschauer, bei Oberligist Emmelshausen-Karbach unterlag der VfB mit 0:2. „Die Gegner waren bewusst so stark gewählt“, erklärt Trainer Schuster, „davon können wir nur lernen.“

Auch im Umfeld tut sich einiges in Linz. „Wir haben Voraussetzungen geschaffen, um uns in der Rheinlandliga zu etablieren und vielleicht auch mal vier, fünf Plätze weiter oben zu landen “, umreißt der Vorsitzende die Perspektiven. „Auch das Umfeld gibt das her.“ Die Liste der Sponsoren ist lang: „Da sind wir relativ breit aufgestellt“, erklärt Mirko Schopp. „Wir haben ein paar große Sponsoren, aber auch viele kleine. Insgesamt sind es rund 100 Partner, die meisten aus der Stadt und der näheren Umgebung. Und der Pool wächst ständig.“ In der Zuschauertabelle der Rheinlandliga lag der VfL vergangene Saison laut Schopp unter den besten sechs Vereinen. „Wir wollen noch mehr Leute hierhin locken“, sagt Schopp, „in unserem Biergarten gibt es auch Kaffee und Kuchen. So kann man es aushalten, so soll es sein.“

VfB Linz

Zugänge: Jannik Stoffels (FV Engers), Oliver Kubatta (SG 99 Andernach), Ben Reimann (eigene A-Jugend), Marlon Owczarczak (JFV Siebengebirge), Arben Sejdija (FC Cosmos Koblenz), Tyron Wielpütz (TuS Mayen).

Abgänge: Yannic Böcking, Leon Ritz, Peter Stegemann (alle SV Roßbach/Verscheid), Finn Schlebach (eigene 2. Mannschaft), Clemens Möhring (SC Volmershoven-Heidgen), Bennet Lorenz (TuS Asbach), Rolf Schuster, Anne Conrad, Michael Fiebiger (alle Ziel unbekannt).

Kader, Tor: Jan Lück, Tyron Wielpütz, Ben Reimann.

Abwehr: Yannick Dillmann, Niklas Klein, Milot Juniku, Moritz Rott, Can Sahlan.

Mittelfeld: Yannik Becker, Michael Krupp, Meris Siljkovic, Linus Tücke, Fabio Schopp, Florian Mamuti, Adis Siljkovic, Fabrice Rechmann, Jannik Stoffels, Oliver Kubatta.

Angriff: Manuel Rott, Jan Anhäuser, Marlon Owczarczak, Arben Sejdija, Ibrahim Kilicaslan.

Trainer: Thomas Schuster.

Saisonziel: Klassenerhalt.

Favoriten: Ahrweiler, Wittlich, Mülheim-Kärlich.