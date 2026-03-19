Linz feiert ersten Sieg 2026 VfB lässt mit 5:0 Wissener Hoffnungen gen Null sinken Stefan Kieffer 19.03.2026, 00:02 Uhr

i Der Linzer Adis Siljkovic (in Weiß) traf beim 5:0 gegen den VfB Wissen um (von links) Tom Zehler und Routinier Mario Weitershagen mit 5:0. Es war der ersten Sieg der Linzer im Jahr 2026. Heinz-Werner Lamberz

Der VfB Linz hat sein erstes Spiel im neuen Jahr gewonnen, vorher hatte es vier Niederlagen gegeben. Mit 5:0 wurde nun der Letzte Wissen wieder nach Hause geschickt. Aber so klar wie das Ergebnis war das Spiel nicht.

Noch ist Tabellenletzte VfB Wissen nicht abgestiegen aus der Fußball-Rheinlandliga, noch hat der VfB Linz als Elfter mit nun 27 Punkten das rettende Ufer als Elfter nicht erreicht. Doch nach dem deutlichen 5:0 (2:0)-Heimsieg der Linzer, dem ersten Erfolgserlebnis nach vier Niederlagen im neuen Jahr, zeichnet sich zumindest der baldige Abschied der Gäste immer deutlicher ab mit zwölf Punkten Rückstand aufs rettende Ufer.







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