Linz feiert ersten Sieg 2026
VfB lässt mit 5:0 Wissener Hoffnungen gen Null sinken
Der Linzer Adis Siljkovic (in Weiß) traf beim 5:0 gegen den VfB Wissen um (von links) Tom Zehler und Routinier Mario Weitershage
Der Linzer Adis Siljkovic (in Weiß) traf beim 5:0 gegen den VfB Wissen um (von links) Tom Zehler und Routinier Mario Weitershagen mit 5:0. Es war der ersten Sieg der Linzer im Jahr 2026.
Heinz-Werner Lamberz

Der VfB Linz hat sein erstes Spiel im neuen Jahr gewonnen, vorher hatte es vier Niederlagen gegeben. Mit 5:0 wurde nun der Letzte Wissen wieder nach Hause geschickt. Aber so klar wie das Ergebnis war das Spiel nicht.

Lesezeit 3 Minuten
Noch ist Tabellenletzte VfB Wissen nicht abgestiegen aus der Fußball-Rheinlandliga, noch hat der VfB Linz als Elfter mit nun 27 Punkten das rettende Ufer als Elfter nicht erreicht. Doch nach dem deutlichen 5:0 (2:0)-Heimsieg der Linzer, dem ersten Erfolgserlebnis nach vier Niederlagen im neuen Jahr, zeichnet sich zumindest der baldige Abschied der Gäste immer deutlicher ab mit zwölf Punkten Rückstand aufs rettende Ufer.

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