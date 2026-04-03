Linz an Karsamstag in Morbach VfB kann sich bei „Schwere-Phase-Klub“ Luft verschaffen Mirko Bernd 03.04.2026, 07:29 Uhr

i Der Linzer Florian Mamuti (in Schwarz) wird dem VfB im Abstiegskampf drei Spiele lang fehlen, er sah zuletzt gegen Bitburg beim 1:1 wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. René Weiss

Der Abstiegskampf in der Rheinlandliga geht auch an Ostern weiter. Mittendrin steckt auch der VfB Linz, der sich aber mit einem Sieg bei der „Niemandsland-Mannschaft“ Morbach etwas Luft nach unten verschaffen könnte.

Der Karsamstag wird ein sehr wichtiger für den Fußball-Rheinlandligisten VfB Linz. Um 15 Uhr – das Spiel wurde von 17.30 Uhr zeitlich vorverlegt – ist die Elf von Trainer Thomas Schuster bei der FV Morbach zu Gast. Durch das Immendorfer 3:0 in Mendig an Gründonnerstag ist Linz auf Tabellenplatz 13 abgerutscht, was aber grundsätzlich nicht weiter schlimm ist.







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