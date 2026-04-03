Der Abstiegskampf in der Rheinlandliga geht auch an Ostern weiter. Mittendrin steckt auch der VfB Linz, der sich aber mit einem Sieg bei der „Niemandsland-Mannschaft“ Morbach etwas Luft nach unten verschaffen könnte.
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Der Karsamstag wird ein sehr wichtiger für den Fußball-Rheinlandligisten VfB Linz. Um 15 Uhr – das Spiel wurde von 17.30 Uhr zeitlich vorverlegt – ist die Elf von Trainer Thomas Schuster bei der FV Morbach zu Gast. Durch das Immendorfer 3:0 in Mendig an Gründonnerstag ist Linz auf Tabellenplatz 13 abgerutscht, was aber grundsätzlich nicht weiter schlimm ist.