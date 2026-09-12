Linz mit erstem Saisonsieg VfB kämpft Wirges in intensivem Duell nieder Werner Wegendt 12.09.2026, 12:28 Uhr

i Yannik Becker (weißes Trikot, hier im Duell mit Wirges´ Jonah Wick) traf per direktem Freistoß zum 2:1-Zwischenstand für seinen VfB Linz. Die Partie endete 3:2 für die Gastgeber. Heinz-Werner Lamberz

In einem engen, heiß umkämpften Spiel zwischen dem VfB Linz und der EGC Wirges blieb es bis zum Schluss spannend, weil beide Mannschaften alles in die Waagschale warfen – am Ende waren die Gastgeber der glückliche Sieger.

Wer den neuen Coach des VfB Linz am Freitagabend nach Abpfiff sprechen wollte, der musste ein wenig suchen. Denn während sich die Spieler von den Fans auf dem Kaiserberg feiern ließen, stand Paul Becker abseits des Trubels, wollte den 3:2-Sieg über die Spvgg EGC Wirges erst einmal allein verarbeiten und sicherlich auch genießen.







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