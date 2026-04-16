Wissens Planungen laufen VfB in Bitburg: Kahnbeinbruch und Signale bei Fünfsinn Mirko Bernd 16.04.2026, 17:00 Uhr

i Wissen um Philipp Weber (links) will sich in Bitburg wie zuletzt beim 2:2 daheim gegen Andernach um Mike Borger präsentieren, allerdings fehlen dem Schlusslicht einmal mehr einige Akteure, Weber ist allerdings dabei. Manfred Böhmer/balu

Für den VfB Wissen stehen noch sechs Spiele in der Rheinlandliga an, bei 15 Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz ist die Klasse nicht mehr zu halten. Trotzdem will sich der VfB in Bitburg so verkaufen wie beim 2:2 gegen Andernach.

Nach dem 2:2 daheim gegen die SG 99 Andernach, mit dem sich der VfB Wissen für das vorherige 2:11 bei der SG Schneifel rehabilitierte, geht es für das Schlusslicht der Fußball-Rheinlandliga am Samstag (16 Uhr) zum FC Bitburg. Der ist Achter mit 40 Punkten und hat damit eine weitere Saison im Verbandsoberhaus gebucht.







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