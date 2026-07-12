Linzer „keine guten Gastgeber“
VfB holt Speich-Cup, 3:0 gegen ABC in 45 Minuten
Der Linzer Luca Kirschbaum (links) setzte sich im Zweikampf gegen Ahrweilers Verteidiger-Nezugang Isaak Masongele durch und gewa
Der Linzer Luca Kirschbaum (links) setzte sich im Zweikampf gegen Ahrweilers Verteidiger-Nezugang Isaak Masongele durch und gewann mit dem VfB in 45 Minuten 3:0 gegen den Oberliga-Aufsteiger. Linz gewann damit auch als Gastgeber den Speich-Cup auf dem Kaiserberg.
Maximilian Jäger

Rheinlandligist VfB Linz hat seinen eigenen Speich-Cup gewonnen und dabei unter anderem Oberligist Ahrweiler BC hinter sich gelassen. Eine Mannschaft hatte die Teilnahme abgesagt, sodass aus einem Quartett ein Trio wurde.

Lesezeit 1 Minute
Ursprünglich hatten sich vier Mannschaften zum Speich-Cup des Fußball-Rheinlandligisten VfB Linz angekündigt, gekommen waren aber nur drei auf den Kaiserberg, denn Rheinlandliga-Absteiger SV Eintracht Mendig hatte seine Teilnahme abgesagt. So wurde es eine Art Dreier-Blitzturnier zwischen dem Gastgeber, dem Mittelrhein-Landesligisten FV Bad Honnef und dem Oberliga-Aufsteiger Ahrweiler BC.
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