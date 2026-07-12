Rheinlandligist VfB Linz hat seinen eigenen Speich-Cup gewonnen und dabei unter anderem Oberligist Ahrweiler BC hinter sich gelassen. Eine Mannschaft hatte die Teilnahme abgesagt, sodass aus einem Quartett ein Trio wurde.
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Ursprünglich hatten sich vier Mannschaften zum Speich-Cup des Fußball-Rheinlandligisten VfB Linz angekündigt, gekommen waren aber nur drei auf den Kaiserberg, denn Rheinlandliga-Absteiger SV Eintracht Mendig hatte seine Teilnahme abgesagt. So wurde es eine Art Dreier-Blitzturnier zwischen dem Gastgeber, dem Mittelrhein-Landesligisten FV Bad Honnef und dem Oberliga-Aufsteiger Ahrweiler BC.