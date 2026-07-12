Linzer „keine guten Gastgeber“ VfB holt Speich-Cup, 3:0 gegen ABC in 45 Minuten Mirko Bernd 12.07.2026, 15:22 Uhr

i Der Linzer Luca Kirschbaum (links) setzte sich im Zweikampf gegen Ahrweilers Verteidiger-Nezugang Isaak Masongele durch und gewann mit dem VfB in 45 Minuten 3:0 gegen den Oberliga-Aufsteiger. Linz gewann damit auch als Gastgeber den Speich-Cup auf dem Kaiserberg. Maximilian Jäger

Rheinlandligist VfB Linz hat seinen eigenen Speich-Cup gewonnen und dabei unter anderem Oberligist Ahrweiler BC hinter sich gelassen. Eine Mannschaft hatte die Teilnahme abgesagt, sodass aus einem Quartett ein Trio wurde.

Ursprünglich hatten sich vier Mannschaften zum Speich-Cup des Fußball-Rheinlandligisten VfB Linz angekündigt, gekommen waren aber nur drei auf den Kaiserberg, denn Rheinlandliga-Absteiger SV Eintracht Mendig hatte seine Teilnahme abgesagt. So wurde es eine Art Dreier-Blitzturnier zwischen dem Gastgeber, dem Mittelrhein-Landesligisten FV Bad Honnef und dem Oberliga-Aufsteiger Ahrweiler BC.







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