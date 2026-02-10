Wissen gewinnt in Hundsangen VfB feiert erneut Testsieg gegen guten Bezirksligisten Mirko Bernd 10.02.2026, 22:11 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Zweiter Test im Freien, zweiter Test gegen einen Ost-Bezirksligisten, zweiter Sieg für den Rheinlandligisten VfB Wissen. Bei der SG Hundsangen hieß es am Dienstagabend 3:2 – wieder mit einem Fünfsinn-Treffer.

Auch der zweite Test der Wintervorbereitung hielt die Fußballer des Rheinlandliga-Schlusslichts einen guten Ost-Bezirksligisten parat: Ging es am Samstag noch zur SG Betzdorf, machte der VfB nun bei der SG Hundsangen/Obererbach Station und gewann einen guten Test mit 3:2 (2:0) beim Liga-Fünften, beim Ersten hatten die Wissener 1:0 gesiegt.







