SV Untermosel empfängt Morbach Versuch Nummer vier für Heimsieg Nummer eins Mirko Bernd 25.09.2026, 12:00 Uhr

i Ist der erste Heimsieg für die Untermoseler (in Rot-Weiß) um Florian Jonach und Jonas Kastor (Nummer 27) am Sonntag um 15 Uhr gegen Morbach fällig? Gegen Laubach um Maximilian Uhlig gelang der nicht am 30. August, die Gäste siegten damals 3:2 in Kobern-Gondorf. Jörg Niebergall

Gelingt der SV Untermosel gegen die FV Morbach der erste Heimsieg in der Rheinlandliga? Das Ziel ist es auf jeden Fall, aber der Gegner ist gut drauf und bestätigt momentan die Rolle, die ihm auch Untermosels Trainer-Duo zugetraut hatte im Vorfeld.

Der Plan war ein anderer beim SV Untermosel Kobern-Gondorf. Auf dem heimischen Kunstrasen wollte der Aufsteiger den Grundstein zum Klassenerhalt in der Fußball-Rheinlandliga legen. Will er immer noch. Zehn seiner bisherigen elf Punkte haben die Untermoseler bislang aber in der Fremde geholt, auf einen Heimsieg warten sie noch.







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