Wirges gewinnt 6:0 gegen SVU Untermosels Tobias Wirtz: Uns hat die Basis gefehlt Tim Hammer 26.07.2026, 13:13 Uhr

i Untermosels Trainer Tobias Wirtz (links, in Schwarz) war mit der Leistung seiner Mannschaft im Testspiel gegen Wirges nicht zufrieden. Wolfgang Heil

Im Vorbereitungsspiel triumphiert Wirges mit einem 6:0 über Untermosel. SVU-Trainer Tobias Wirtz übt nach dem desolaten Auftritt Kritik an seinen Spielern.

Mit 6:0 (4:0) trennten sich Fußball-Rheinlandligisten der Spvgg EGC Wirges und der SV Untermosel nach einem einseitigen Vorbereitungsspiel zugunsten des Gastgebers auf dem Wirgeser Kunstrasenplatz. „Ich möchte das Ergebnis natürlich nicht zu hoch bewerten, aber die Intensität, Laufbereitschaft und das Spiel gegen Ball hat heute gepasst“, freute sich der Wirges Trainer Sven Baldus im Anschluss und fügte hinzu: „Wichtig ist einfach, dass wir ...







Artikel teilen

Artikel teilen