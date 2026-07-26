Im Vorbereitungsspiel triumphiert Wirges mit einem 6:0 über Untermosel. SVU-Trainer Tobias Wirtz übt nach dem desolaten Auftritt Kritik an seinen Spielern.
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Mit 6:0 (4:0) trennten sich Fußball-Rheinlandligisten der Spvgg EGC Wirges und der SV Untermosel nach einem einseitigen Vorbereitungsspiel zugunsten des Gastgebers auf dem Wirgeser Kunstrasenplatz. „Ich möchte das Ergebnis natürlich nicht zu hoch bewerten, aber die Intensität, Laufbereitschaft und das Spiel gegen Ball hat heute gepasst“, freute sich der Wirges Trainer Sven Baldus im Anschluss und fügte hinzu: „Wichtig ist einfach, dass wir ...