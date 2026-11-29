0:2-Pleite im Aufsteigerduell Untermoseler Heimmisere geht gegen Malberg weiter Klaus Reimann 29.11.2026, 19:29 Uhr

i In den entscheidenden Momenten den Schritt schneller, den Tick cleverer war die SG Malberg (rote Trikots) im Aufsteigerduell gegen den SV Untermosel. Und so stand für die SG am Ende ein verdienter 2:0-Sieg. Jörg Niebergall

Alles Bemühen führte nicht zum Erfolg: Der SV Untermosel unterlag im Kellerduell der SG Malberg mit 0:2, womit auch die Heimmisere anhält. Während Malberg mit dem Sieg auf einen Nichtabstiegsplatz kletterte, rutschte der SVU auf Platz 15 ab.

Den Vorwurf, nicht alles versucht zu haben, um dem heimischen Publikum einen versöhnlichen Jahresabschluss zu bescheren, den konnte man den Jungs vom SV Untermosel Kobern-Gondorf wahrlich nicht machen. Im Kellerduell der Fußball-Rheinlandliga gegen die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen warfen die Mannen des Trainergespanns Tobias Wirtz/Stefan Ostkamp in den letzten Spielminuten noch einmal alles nach vorne.







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