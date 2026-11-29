Alles Bemühen führte nicht zum Erfolg: Der SV Untermosel unterlag im Kellerduell der SG Malberg mit 0:2, womit auch die Heimmisere anhält. Während Malberg mit dem Sieg auf einen Nichtabstiegsplatz kletterte, rutschte der SVU auf Platz 15 ab.
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Den Vorwurf, nicht alles versucht zu haben, um dem heimischen Publikum einen versöhnlichen Jahresabschluss zu bescheren, den konnte man den Jungs vom SV Untermosel Kobern-Gondorf wahrlich nicht machen. Im Kellerduell der Fußball-Rheinlandliga gegen die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen warfen die Mannen des Trainergespanns Tobias Wirtz/Stefan Ostkamp in den letzten Spielminuten noch einmal alles nach vorne.