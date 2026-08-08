Malberg unterliegt mit 1:2 Untermosel wechselt mit Jonas Kastor den Sieg ein Jens Kötting 08.08.2026, 22:19 Uhr

i Malbergs Justin Nagel erzielte früh im Spiel das 1:0, allerdings gelang es den Hausherren nur einmal, Untermosels Keeper Rene Neisius zu überwinden. Und so stand am Ende eine 1:2-Niederlage für die SG. Jürgen Augst/byJogi

Da hatten Stefan Ostkamp und Tobias Wirtz mal ein glückliches Händchen. Die beiden Untermosel-Trainer wechselten bei der SG Malberg Jonas Kastor ein und der machte per Doppelpack aus einem 0:1 ein 2:1.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat das Aufsteigerduell in der Fußball-Rheinlandliga zum Saisonstart verloren. Trotz früher Führung musste sich die Mannschaft von Coach Florian Hammel Mitaufsteiger SV Untermosel Kobern-Gondorf nach neunzig Minuten mit 1:2 (1:0) geschlagen geben.







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