Noch kein Heimsieg für den SVU
Untermosel empfängt das stärkste Auswärtsteam der Liga
Das Trainer-Duo beim SV Untermosel: Stefan Ostkamp (sitzend) und Tobias Wirtz (stehend). Beide wollen gegen Trier-Tarforst den e
Das Trainer-Duo beim SV Untermosel: Stefan Ostkamp (sitzend) und Tobias Wirtz (stehend). Beide wollen gegen Trier-Tarforst den ersten Heimsieg feiern, aber der FSV ist das stärkste Auswärtsteam der Liga.
Jörg Niebergall

Vor dem Rheinlandliga-Spiel gegen des FSV Trier-Tarforst machen sich Personalsorgen im Lager des SV Untermosel breit. Für besondere Motivation soll die Kirmes in Kobern-Gondorf sorgen.

Lesezeit 2 Minuten
Für den SV Untermosel Kobern-Gondorf läuft es nach dem Aufstieg in die Fußball-Rheinlandliga vor eigenem Publikum noch nicht so recht: In der noch relativ jungen Saison konnte der SVU vor eigenem Publikum noch keinen Sieg feiern. Am Samstag (17 Uhr) soll sich dies gegen den FSV Trier-Tarforst nach Möglichkeit ändern.
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