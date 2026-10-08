Vor dem Rheinlandliga-Spiel gegen des FSV Trier-Tarforst machen sich Personalsorgen im Lager des SV Untermosel breit. Für besondere Motivation soll die Kirmes in Kobern-Gondorf sorgen.
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Für den SV Untermosel Kobern-Gondorf läuft es nach dem Aufstieg in die Fußball-Rheinlandliga vor eigenem Publikum noch nicht so recht: In der noch relativ jungen Saison konnte der SVU vor eigenem Publikum noch keinen Sieg feiern. Am Samstag (17 Uhr) soll sich dies gegen den FSV Trier-Tarforst nach Möglichkeit ändern.