Deutschland gegen Curacao, der WM-Auftakt sollte glücken für die Elf von Julian Nagelsmann. Ganz klar sogar, wenn es nach den Rheinlandliga-Trainern geht. Ein Aufstiegs-Trainerduo antwortete uns sogar aus Mallorca – mit einem deutlichen Tipp.
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Um 19 Uhr am Sonntag geht es für die deutsche Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft los mit dem ersten Spiel in Gruppe E gegen den krassen Außenseiter Curacao. Wir haben auf die Schnelle bei den zehn Rheinlandliga-Klubs aus dem RZ-Gebiet der kommenden Saison nachgehört, wie das Auftaktspiel ausgeht und wer die deutschen Tore schießt, falls Deutschland welche schießt.