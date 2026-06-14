Rheinlandliga-Trainer orakeln Untermosel-Duo sagt aus Mallorca deutsches 5:0 voraus Mirko Bernd 14.06.2026, 13:27 Uhr

i Der Tipp des Untermosel-Trainegespanns Stefan Ostkamp (links) und Tobias Wirtz im Deutschland-Trikot für das erste WM-Spiel gegen Curacao lautet 5:0. Sie werden die Partie der DFB-Elf mit ihrer Mannschaft zusammen in Mallorca schauen, denn dort befindet sich der Aufsteiger gerade. Rene Neisius

Deutschland gegen Curacao, der WM-Auftakt sollte glücken für die Elf von Julian Nagelsmann. Ganz klar sogar, wenn es nach den Rheinlandliga-Trainern geht. Ein Aufstiegs-Trainerduo antwortete uns sogar aus Mallorca – mit einem deutlichen Tipp.

Um 19 Uhr am Sonntag geht es für die deutsche Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft los mit dem ersten Spiel in Gruppe E gegen den krassen Außenseiter Curacao. Wir haben auf die Schnelle bei den zehn Rheinlandliga-Klubs aus dem RZ-Gebiet der kommenden Saison nachgehört, wie das Auftaktspiel ausgeht und wer die deutschen Tore schießt, falls Deutschland welche schießt.







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