Die Chancen für mehr waren hüben wie drüben da: Aber letztlich blieb es beim 1:1 zwischen dem VfB Linz und der Spvgg EGC Wirges in der Rheinlandliga. Mit VAR wäre es aber wohl anders ausgegangen...
Lesezeit 3 Minuten
Jeweils ein Tor für jede Mannschaft, aber Möglichkeiten für mehr sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite bot das Fußball-Rheinlandligaspiel zwischen dem VfB Linz und der der Spvgg EGC Wirges. Da waren unter anderem drei Aluminiumtreffer, ein Ball, der wohl eher hinter der Linzer Torlinie war als darauf oder gar davor, was selbst die VfB-Spieler später zugaben, Schiedsrichter-Assistent Frederic Lotzer allerdings anders sah, und einige ...