Linz und Wirges spielen 1:1 Unterhaltsamer Kaiserberg-Abend endet ohne Sieger René Weiss 18.10.2025, 07:24 Uhr

i Der Linzer Markus Owczarzak (in Schwarz) und der Wirgeser Luis Krissel, der nach 43 MInuten an die Latte köpfte, schenkten sich nichts am Freitagabend bei immer besonderer Atmosphäre auf dem Kaiserberg. Mit einem Dreier beschenkten sich aber beide nicht, die Partie endete 1:1. René Weiss

Die Chancen für mehr waren hüben wie drüben da: Aber letztlich blieb es beim 1:1 zwischen dem VfB Linz und der Spvgg EGC Wirges in der Rheinlandliga. Mit VAR wäre es aber wohl anders ausgegangen...

Jeweils ein Tor für jede Mannschaft, aber Möglichkeiten für mehr sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite bot das Fußball-Rheinlandligaspiel zwischen dem VfB Linz und der der Spvgg EGC Wirges. Da waren unter anderem drei Aluminiumtreffer, ein Ball, der wohl eher hinter der Linzer Torlinie war als darauf oder gar davor, was selbst die VfB-Spieler später zugaben, Schiedsrichter-Assistent Frederic Lotzer allerdings anders sah, und einige ...







