Schneetreiben in Mendig 
Um 16.36 Uhr ist Schluss: Schiedsrichter bricht ab
Nach einigen Gesprächen, natürlich auch mit dem Spielern wie Mendigs Spielführer Niklas Heinemann, brach Schiedsrichter Jan Schmidt die Rheinlandliga-Spiel ab.
Jörg Niebergall

Am Ende war das Schneetreiben zu dicht und den Platz in Mendig nicht mehr zu spielen. Die Rheinlandliga-Partie gegen Morbach musste abgebrochen werden, beim Stand von 3:1 für die Gäste, die gerne weitergespielt hätten. 

Die Hinrunde ist noch nicht beendet für die Fußball-Rheinlandligisten SV Eintracht Mendig und FV Hunsrückhöhe Morbach: Wegen heftigen Schneetreibens zu Beginn der zweiten Spielhälfte wurde die Partie beim Stand von 1:3 erst nach 55 Minuten unterbrochen und später abgebrochen.

