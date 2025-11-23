Um 16.36 Uhr ist Schluss: Schiedsrichter bricht ab

Am Ende war das Schneetreiben zu dicht und den Platz in Mendig nicht mehr zu spielen. Die Rheinlandliga-Partie gegen Morbach musste abgebrochen werden, beim Stand von 3:1 für die Gäste, die gerne weitergespielt hätten.
Die Hinrunde ist noch nicht beendet für die Fußball-Rheinlandligisten SV Eintracht Mendig und FV Hunsrückhöhe Morbach: Wegen heftigen Schneetreibens zu Beginn der zweiten Spielhälfte wurde die Partie beim Stand von 1:3 erst nach 55 Minuten unterbrochen und später abgebrochen.