Rheinlandliga: Sowohl Malberg als auch der Gegner SG Schneifel suchen nach der Form Überraschungsteam? Das war einmal: Sowohl Malberg als auch der Gegner SG Schneifel suchen nach der Form 25.10.2024, 17:25 Uhr

i Resignation? Nicht bei der SG Malberg: Trainer Florian Hammel und seine Spieler sind weiter gewillt, die Wende zu schaffen. Am besten schon im wichtigen Heimspiel gegen die SG Schneifel. Foto: Jürgen Augst/jogi Jürgen Augst. Jürgen Augst

Wer hätte das gedacht? In der vergangenen Spielzeit sorgten sowohl die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen mit Platz fünf als auch die SG Schneifel mit Rang vier in der Rheinlandliga und dem Erreichen des Rheinlandpokal-Endspiels für ordentlich Furore. Heuer, vor dem 13. Spieltag, trennen beide Mannschaften auch nur zwei Plätze in der Tabelle – allerdings am unteren Ende. Mit Malberg empfängt das Schlusslicht am Samstag, 16 Uhr, den Drittletzten aus der Vulkaneifel.

Von der Euphorie aus dem vergangenen Spieljahr ist längst nichts mehr übrig geblieben. Oder? Für die Gäste stimmt das nicht so ganz. Immerhin sind sie im Rheinlandpokal noch mit im Lostopf und stehen vor einem echten Pokal-Highlight. Am kommenden Dienstag steht bereits die Neuauflage des Pokalfinals gegen die TuS Koblenz in Stadtkyll auf dem Programm.

